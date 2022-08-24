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محمد النقبي شغوف بـ «أمن المعلومات»

يطلع يومياً على كل جديد في التكنولوجيا (الصور من المصدر)
25 أغسطس 2022 02:04

هناء الحمادي (أبوظبي)

بدأ شغف محمد النقبي في المجال التقني منذ فترة طويلة، واكتسب الخبرة والمهارة في التعرف على تقنيات التكنولوجيا الحديثة. يميل إلى اكتشاف الكثير عن «أمن المعلومات»، وهو صانع محتوى عبر حسابه على «التيك توك»، محب لطلب العلم ويخصص وقته لمعرفة المزيد عن هذا العالم المتنوع. 

مهارة عالية
تخصص محمد النقبي في مجال «أمن المعلومات» في جامعة زايد، حيث يقوم في تأمين البرمجيات واكتشاف الثغرات.
وقال: خلال رحلة الدراسة لم يتوقف اهتمامي باكتشاف المزيد كل يوم حتى تراكمت لدي الخبرة وتمكنت من تحقيق مهارة عالية في تخصصي وحصلت على بكالوريوس في هندسة «أمن المعلومات»، ما جعلني أكتسب الكثير من المعرفة في الإعلام الرقمي.
 وأضاف: إصراري على معرفة تفاصيل عن هذا المجال دفعني إلى إنشاء حساب emiraticoder على «السوشيال ميديا»، والحساب يناقش الكثير من المواضيع التي تساعد كل من يبحث عن المعرفة والمعلومة الصحيحة في البرمجة و«أمن المعلومات». ويقدم من خلال المحتوى الكثير من المساعدة والإرشادات لمتابعيه لتأمين حساباتهم وإرشادهم في حال تعرضهم ل«الهاكرز».

 قراءات
يتميز النقبي ببساطة أسلوبه وقدرته على إيصال المعلومة بطريقته الخاصة التي مكنته من نشر الكثير من المعلومات والتعليمات المفيدة لجميع متابعيه، كما ساهم بشكل كبير في نشر الوعي التقني للمهتمين.
 وأوضح أن كل ما يقدمه على المنصة من معلومات في مختلف المجالات عن البرمجة و«أمن المعلومات»، تعرف عليه من خلال تخصصه في الجامعة وما تلقاه من مساقات ومواد تتعلق بهذا الجانب مع نخبة من المدرسين الاختصاصيين من أصحاب الخبرة والكفاءة. واستفاد أيضاً من اطلاعه على المعلومات الأساسية، من خلال قراءاته في كتب «أمن المعلومات» والتكنولوجيا الحديثة.

تحديات 
بالحديث عن الصعوبات التي واجهها محمد النقبي، أوضح أنه لا يعترف بالمعوقات، بل يجعل منها تحديات تحفيزية ترافقه في كل مرحلة من حياته المهنية، ويسعى دائماً إلى التغلب عليها.

معلومات 
يسعى النقبي عبر منصته الرقمية إلى تقديم أحدث المعلومات عن «أمن البيانات» حتى يستفيد متابعوه.

 

محمد النقبي
أمن المعلومات
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