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صبا مبارك في «عنبر 6»

صبا مبارك في «عنبر 6»
25 أغسطس 2022 02:04

القاهرة (الاتحاد)

تشارك صبا مبارك في الموسم الثاني من المسلسل اللبناني «عنبر 6» الذي عُرض جزؤه الأول في ديسمبر الماضي، وتستعد لبدء التصوير قريباً، ويتناول قصص مجموعة من السجينات، وكيف تصبح حياتهن والعلاقة بينهن، والصعوبات والمشاكل التي يواجهنها.
ويشارك في بطولة العمل سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، آيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر ورانيا عيسى.
وتنتظر صبا عرض مسلسل «ليلة السقوط» الذي خرج من السباق الماضي لدراما رمضان لأسباب تسويقية، وتجسد فيه شخصية فتاة تقع أسيرة في أيدي جماعات متطرفة، وتواجه ظروفاً صعبة.
 ويركز العمل على الفترة ما بين عامي 2014 و2017، ويتناول أحداث الموصل والظروف التي عاشها أهلها، ويشاركها بطولته طارق لطفي، باسم ياخور، كندة حنا، أحمد صيام، ميلاد يوسف ومازن مصطفى، تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي.
وكانت صبا شاركت في مسلسلين خلال رمضان الماضي، هما «توبة» مع عمرو سعد، وجسدت فيه شخصية فتاة في منطقة شعبية، و«سوتس بالعربي» مع آسر ياسين، وجسدت فيه شخصية صديقته المقربة التي تسانده حتى يتغلب على مشاكله.

صبا مبارك
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