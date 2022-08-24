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5 فوائد لليوغا

5 فوائد لليوغا
25 أغسطس 2022 02:04

ترجمة: عزة يوسف

اليوغا من أقدم أنظمة التمرين هندية الأصل المنتشرة حول العالم، لأنها تساعد في تحسين الصحة العقلية والجسدية. وكشفت جريدة Times of India تأثيرها الكبير على التخفيف من أعراض السكري وضغط الدم والوقاية من أمراض القلب، وقدمت بعض النصائح المفيدة:

1 - رفع القدم على الجدار: 
تمرين مريح يساعد في إدارة مستويات التوتر ويحافظ على انخفاض ضغط الدم.
 2 - تمرين الفراشة: 
يساعد في راحة الجهاز العصبي ويحافظ على مستويات السكر تحت السيطرة.
3 - الجلوس المنحني إلى الأمام: 
يساعد في فقدان الوزن وعلاج القلق والصداع والتعب.
 4 - الوقوف على الكتف: 
يؤدي إلى تسريع سريان الدورة الدموية وتقوية الغدة الدرقية وتجديد الطاقة.
5 - التواء العمود الفقري:
 يساعد في تقوية عضلات البطن وفي علاج آلام وتيبس الظهر والعمود الفقري.

اليوغا
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