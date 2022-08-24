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نادية مصطفى لـ«الاتحاد»: الأغنية الخليجية تستهويني

نادية مصطفى لـ«الاتحاد»: الأغنية الخليجية تستهويني
25 أغسطس 2022 02:04

سعيد ياسين (القاهرة)

صرحت المطربة نادية مصطفى في حوارها لـ«الاتحاد» قائلة: أعشق الأغنية الخليجية وتستهويني كلماتها وألحانها. وتحدثت عن نجاحها في الماضي بعدد من الأغنيات التي تعتمد على إيقاعات خليجية قريبة إلى قلبها وقلوب جمهورها العربي. وكشفت أنها تستعد لتسجيل أغنية خليجية جديدة، بعد «تلوموني أنا» التي طرحتها مؤخراً، كلمات دانيال وألحان نبيل الغانم.
وذكرت أنها لم تكن تتوقع النجاح الكبير الذي حققته «تلوموني أنا»، وأشادت بكلماتها التي كانت السبب في الموافقة على غنائها بمجرد عرضها عليها.
ويقول مطلعها: 

صباح اللي إذا شفته أشوف الدنيا بعيونه
ينسيني هموم الوقت ويسعد كل أوقاتي
حرام الوقت يجبرني ويخليني أنا بدونه
أحس الروح ياخدها وأنا المشقية حالاتي
حياتي صارت بيدّه أخذها عنده مرهونة
جبرني الوقت وخلاني أسلم كل راياتي 

وأشارت مصطفى إلى أن الحفلات الغنائية التي تقام في دول الخليج وعدد من القرى السياحية في مصر، بجانب حفلات الأوبرا المصرية، تمثل متنفساً مهماً للمطربين العرب من مختلف الأجيال، لا سيما في ظل توقف حفلات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة، والتراجع الكبير لشركات الإنتاج الغنائي، واقتصار الحضور على من لديه القدرة على إنتاج وتصوير أغنية فردية وعرضها على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونفت نادية ما تردد مؤخراً حول نيتها الترشح على مقعد نقيب المهن الموسيقية بعد استقالة هاني شاكر، وأكدت أن هذا المقعد يمثل مسؤولية كبيرة، ويحتاج إلى شخص قوي ومتفان إلى أقصى الحدود.

نادية مصطفى
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