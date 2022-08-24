ألمانيا تُطلق أول قطار يعمل بالهيدروجين

برلين (أ ف ب)

أطلقت ألمانيا أمس خطاً جديداً للسكك الحديد يعمل بالكامل بالهيدروجين في «سابقة عالمية» تشكّل تقدماً مهماً نحو التوقف عن استخدام الكربون في تشغيل القطارات، ويحلّ أسطول من 14 قطاراً قدّمته شركة «ألستوم» الفرنسية لمنطقة ساكسونيا السفلى، محل القطارات الحالية العاملة بالديزل على سكك تمتدّ لأكثر من مئة كيلومتر تقريباً تربط بين مدن كوكسهافن وبريمرهافن وبريمرفورد وبوكستهود. وقال مدير عام «ألستوم» آنري بوبار-لافارج: نحن فخورون جداً بقدرتنا على استخدام هذه التكنولوجيا في المجال التجاري، في إطار سابقة عالمية.