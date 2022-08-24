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البرازيل تستقبل «قلب ملك البرتغال»

البرازيل تستقبل «قلب ملك البرتغال»
25 أغسطس 2022 02:04

برازيليا (رويترز) 

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وصل القلب «المحفوظ» للعاهل البرتغالي الذي أعلن استقلال البرازيل عن بلاده قبل 200 عام إلى برازيليا، وسط مراسم رسمية تضمنت «تكريماً عسكرياً لزعيم دولة».
ووصل القلب، المحفوظ في الفورمالديهايد في وعاء زجاجي داخل جرة ذهبية، إلى القصر الرئاسي في سيارة رولز رويس مكشوفة محاطة بحراس في أزياء ملونة واستقبله الرئيس جايير بولسونارو، بينما تحلق طائرات القوات الجوية في السماء.
وحفظ قلب دوم بيدرو الأول في كنيسة بمدينة بورتو البرتغالية منذ وفاته عام 1834. وجاء إلى البرازيل لمدة ثلاثة أسابيع في إطار احتفالات الذكرى المئوية الثانية للاستقلال.

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