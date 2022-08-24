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للمرة الأولى في العالم.. وزير للقهوة

تعبيرية
24 أغسطس 2022 18:11

أعلن رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة عن تعيين وزير للقهوة، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.

وقال رئيس الوزراء، جيمس مارابي، الذي أُعيد انتخابه مطلع الشهر الجاري، إن المنصب الجديد يُبرهن على التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الأساسية.

وأضاف أثناء الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد المكوّن من 33 وزيراً: «تُركّز التعيينات الجديدة على الزراعة بشكلٍ بارز للغاية، وذلك بهدف تحقيق النمو الزراعي في البلاد».

وأوضح مارابي: «تُعتبر الزراعة هي المجال الذي يمكن للحكومة أن تترك فيه أعظم الأثر على سكان هذا البلد، لأن غالبية شعبنا من مزارعي الكفاف. ولدينا الأراضي اللازمة، ويجب أن نشجِّع شعبنا على الإنتاج الزراعي».

تقع وزارة القهوة ووزارة زيت النخيل بجانب وزارة الزراعة الرئيسية، التي يقودها آييه تامبوا.

ويشغل منصب وزير القهوة جو كولي، من حي أنغليمب ساوث واغي في منطقة المرتفعات الوسطى.

برزت قهوة بابوا غينيا الجديدة كمنتج استيراد مطلوب في السنوات الأخيرة. حيث بدأت المقاهي في أستراليا، والولايات المتحدة، واليابان تُقدّم القهوة المصنوعة من حبوب مزروعة في بابوا غينيا الجديدة.

وقال مارابي إنه يجب إعادة إحياء صناعة القهوة حتى تُدرّ عائد تصدير أكبر. بينما أوضح كولي أنه يُدرك أهمية هذا التحدي، لأنه ينحدر من وادي واغي في مقاطعة جيواكا، التي كانت مزرعةً ضخمة للقهوة في يومٍ من الأيام، لكنها أصبحت مكسوةً بالشجيرات الصغيرة الآن.

 

المصدر: وكالات
غينيا
غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
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