لوك جوس يتبرع بـ 100 ألف دولار ويدعم «آرت بي أبارت»

دبي (الاتحاد)

حظي «آرت بي أبارت»، مجتمع فنانين جديد تم تأسيسه في دبي، بدعم قوي لخططه الهادفة إلى مساعدة الأطفال المحرومين والمساهمة في القضايا الإنسانية الأخرى.

وأطلقت الناشطة في مجال العمل الخيري والفنانة مِدها ناندا رسمياً اليوم مبادرة «آرت بي أبارت» التي تهدف إلى دعم دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ودعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في الهند. وقامت مجموعة دولية من الفنانين المنضمين إلى مجتمع «آرت بي أبارت» بتقديم لوحات فنية وأعمال فوتوغرافية لأول مشروع مشترك لجمع التبرعات خاص بهذا المجتمع.

ومن بين هؤلاء الفنانين ممثل هوليوود والموسيقي لوك جوس الذي طوّر شغفه بالرسم خلال فترة الإغلاق التي تزامنت مع انتشار جائحة كوفيد-19، وساهم بلوحتين فنيتين قيمتهما 100 ألف دولار أميركي لطرحهما بالمزاد الذي سيقام في فندق تاج دبي بتاريخ 17 سبتمبر 2022.

ويقام المزاد كجزء من مهرجان ومؤتمر «تيلت»، وهو قمة صانعي التغيير العالمي الذي يجمع قادة الفكر والرؤساء التنفيذيين والمبدعين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. وسيتم تخصيص عائدات المزاد لدعم كل من دبي العطاء ومنظمة اليونيسف في الهند.

وقالت ناندا: أنا سعيدة بالاستجابة التي تلقيناها لإطلاق مجتمع «آرت بي أبارت»، ومن دواعي سروري تقديمنا الدعم لدبي العطاء، ونتطلع بشغف إلى تمكين كل فنان ينضم إلى مجتمعنا للعب دور نشيط في مساعدة القضايا الإنسانية القريبة من قلوبهم، ويسعدني أيضاً قدرتنا على دعم يونيسف الهند، وتوحيد جهودنا لتحقيق أهدافنا.

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: يعد الفن وسيلة قوية لإحداث تغيير إيجابي. وتُعتبر المنصات الإبداعية مثل مجتمع «آرت بي أبارت» مثالاً مميزاً لما يمكننا تحقيقه عندما نعمل معاً بروح جماعية لجعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع. نحن ممتنون لـ«آرت بي أبارت» للتعاون مع مجتمع الفنانين من أجل دعم جهودنا المتمثلة في تغيير حياة الأطفال والشباب من خلال توفير فرص التعليم السليم لهم.

وقالت فيروز تقي الدين، رئيسة قسم الشراكات وتعبئة الموارد في مكتب اليونيسف بمنطقة الخليج في دبي: تساهم مثل هذه الشراكات في دعم الجهود الإنسانية لليونيسف وتمكنها من تحقيق أهدافها الطموحة وتقربها أكثر من الأطفال المحرومين حول العالم. إنه ليسعدنا في اليونيسف أن نكون شركاء لمبادرة مبتكرة ومتميزة مثل «آرت بي أبارت»، والتي تجمع بين الفنانين وفاعلي الخير وأفراد المجتمع، وتشجعهم على تبني المبادرات والأعمال الإنسانية ودعم جهود اليونيسف في تحسين حياة الأطفال في الهند.

ورحب ريتشارد بييتون، رئيس الشراكات وتعبئة الموارد في يونيسف الهند، بالمبادرة الجديدة، قائلًا: تعتمد اليونيسف بالكامل على الدعم الطوعي والتبرعات لمساعدتنا في حماية الأطفال ومنحهم الفرصة لتحقيق أحلامهم. نحن ممتنون لتلقي دعم من الشخصيات المناصرة للأطفال مثل ميدها ناندا، والذين بفضلهم سنتمكن من الاستمرار في تعزيز حياة الأطفال وتوفير فرص جديدة لهم في أنحاء الهند.

ويهدف مجتمع «آرت بي أبارت» إلى مساعدة الفنانين الصاعدين الذين يحتاجون إلى منصة لعرض إبداعاتهم، كما سيقدم المساعدة للأطفال والمجتمعات والحيوانات والطبيعة التي تم إهمالها أو تجاهلها أو نسيانها، بالتعاون مع هؤلاء الفنانين. ويتمحور أحد أهدافه الرئيسية على دعم الأطفال المحرومين في أكثر المناطق النائية في الهند.

وأضافت ناندا: نريد خلال العامين المقبلين تأسيس مجتمع يضم عدداً أكبر من الأشخاص الذين يضيفون قيمة لهذه المنصة، كما نرغب بالمساعدة في زيادة الوعي بالقضايا الإنسانية العزيزة عليهم. وسنركز على الشريحة الأكثر حرماناً التي لا يمكنها التعبير عن نفسها، لا سيما الأطفال والحيوانات.

وتابعت ناندا: نريد تقديم المساعدة في المناطق المحتاجة، لا سيما الواقعة تحت تحديات الكوارث الطبيعية أو الحروب. ونهدف إلى ضمان وصول الأشخاص المعوزين إلى المرافق الأساسية للمساعدة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، بالإضافة للوصول إلى المرافق التعليمية والصحية والغذائية.

ونريد أيضاً استخدام هذه المنصة لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، كما نريد حماية تنوعنا البيولوجي ونظامنا البيئي الهش من خلال دعم القضايا التي تساعد في الحفاظ على التوازنات الطبيعية أو إصلاحها وإعادة إحيائها.

وقد قوبلت الأهداف التي حددتها ناندا لمجتمع «آرت بي أبارت» بحماس كبير من ممثل هوليوود والموسيقي لوك جوس الذي اشتهر مع شقيقه التوأم مات في فرقة البوب بروس البريطانية عام 1980. وبعدما انتقل إلى مدينة لوس أنجلوس عام 1990 ودشن مسيرته الفنية التي امتدت 20 عاماً في أدوار عديدة لاقت استحساناً كبيراً في أفلام مثل نوماك في فيلم بليد 2، وبرنس ناودا في فيلم هيلبوي 2.

جوس فنان متعدد المواهب والتخصصات ومؤلف كتب أكثر مبيعاً، قدم معرضه الفني الأول في لوس أنجلوس العام الماضي بعد شغفه بالرسم خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، قال: يشكل الرسم جزءاً من عشقي للفن، كما يشكل البذور الابداعية التي يمكن بلورتها في العقول الشابة التي ستشكل عالمنا الفني قريباً.

وأضاف: لقد جذبني مجتمع 'آرت بي أبارت' ومهمته الرامية لإحداث التغيير من خلال الفن، ولدعم اليونيسف. تمكنت أيضاً من التعرف على جهود دبي العطاء والأعمال المميزة التي تقوم بها للأطفال في جميع أنحاء العالم، ويشرفني أن أكون جزءاً من كل ذلك.

ومن بين الفنانين الذين انضموا إلى «آرت بي أبارت» معلمة الفنون الروسية إيلينا فيدوسينكو، والفنان الإيطالي بابلو دانا المعروف بعرضه الشهير «الفن الساخر»، والفنانة اللبنانية المقيمة في دبي داليا شهاب، وفنان الوسائط المختلطة المعاصرة السيد بولشي.

واجتذبت «آرت بي أبارت» أيضاً نخبة من المصورين المعروفين أمثال الفنان هندي المولد سيمارون سينغ، والفنان هارش بانسال، ورياض غاندي المتخصص في الطبيعة والحيوانات، والمصور المحترف هيرموان ماكورا – نوبل المقيم في دبي والذي تم توثيق أعماله الفوتوغرافية في كتاب «وجوه من الشرق الأوسط» الذي تم عرضه في لندن ونيويورك وواشنطن وسواها من المدن.

وانضمت إلى «آرت بي أبارت» أيضاً الفنانة راتيكا فان نورد التي تستخدم الكلمات في التعبير، وهي مؤلفة كتاب «بلانيت ب – ميكينغ أوف ميترا»، رواية من الخيال العلمي ومغامرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و14 عاماً.

ويشكل مزاد «آرت بي أبارت» في 17 سبتمبر 2022 جزءاً من برنامج مهرجان ومؤتمر «تيلت» المتنوع، الذي يقام في فندق تاج دبي ويتضمن حلقات نقاشية تضم قادة الصناعة والتواصل، وورش العمل، والعروض الموسيقية، وعروض المأكولات، وجلسات الاسترخاء الصحية، والمعارض الفنية، وعروض الأفلام.