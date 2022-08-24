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هذه المكسرات مفيدة للقلب والمناعة.. تعرف عليها

هذه المكسرات مفيدة للقلب والمناعة.. تعرف عليها
24 أغسطس 2022 15:00

أعلن الدكتور ميخائيل كوتوشوف، أخصائي علم السموم، أن المكسرات ضرورية في النظام الغذائي، وأن اللوز والكاجو يحميان القلب والغدة الدرقية ومنظومة المناعة.

 

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ويشير الأخصائي، في مقابلة مع موقع doctorpiter.ru، إلى أنه من الضروري إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي مثلها مثل الخضروات والفواكه. لأنه عند استخدامها بصورة صحيحة، لا تسبب زيادة في الوزن فقط، بل وتعزز الصحة أيضا.
ويقول، "تساعد المكسرات على الوقاية من فقر الدم وتخفض مستوى الإجهاد وتعيد مستوى ضغط الدم إلى حدوده الطبيعية. كما تحسن عمل الغدة الدرقية، وتساعد على امتصاص الحديد وإنتاج الهيموغلوبين".
ويلفت الأخصائي الانتباه، إلى أن شكل بعض أنواع المكسرات يذكرنا بشكل بعض أعضاء الجسم الداخلية. فمثلا الجوز يشبه الدماغ، والبندق إلى حد ما القلب. وهناك نظرية مفادها أن هذه المكسرات تفيد الأعضاء المشابهة لها.
ويضيف، يجب على كل من يريد تعزيز منظومة المناعة والتخلص من التوتر العصبي والتعب، تناول اللوز. كما أنه على الرغم من احتواء المكسرات على سعرات حرارية عالية، يمكن استخدامها في تخفيض الوزن بسرعة أيضا.
ووفقا له، الكاجو مفيد للأمعاء، لأنه يحتوي على الألياف الغذائية والأحماض الأمينية، كما يحمي القلب أيضا. والجوز يحسن الذاكرة، ويساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وإبطاء عملية الشيخوخة.
وينصح الأخصائي بعدم شراء المكسرات المملحة، وبنقعها في الماء قبل استخدامها. لأن عملية النقع تزيل المواد الضارة وتعزز نشاط المواد المفيدة، ما يؤدي إلى زيادة قيمتها الغذائية.
الكاجو- يفيد في تعزيز المناعة وتخفيض مستوى الكوليسترول الضار وتنشيط عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والأحماض الدهنية في الخلايا. وكذلك مفيد للقلب والأوعية الدموية.
البندق- يفيد بعد النشاط البدني المكثف، ويمنع تطور الأورام، ويحسن عمل القلب والأوعية الدموية وهو ضروري للضعفاء، والنساء المرضعات.
الجوز- يفيد لتحسين الذاكرة وتقوية الأوعية الدموية.
الصنوبر- يفيد في تحسين الجسد الأنثوي ومحاربة المشكلات الجلدية وأمراض الكبد والمرارة.
اللوز- يقلل من التوتر العصبي ويحسن النشاط الذهني ويحمي من مرض السكري ويساعد على استقرار الوزن وتحسين وظيفة الأمعاء.
الفول السوداني- يفيد في إبطاء عملية الشيخوخة وتحسين الذاكرة والمزاج لاحتوائه على السيروتونين، وحماية القلب والأوعية الدموية.
الفستق- مفيد للأمعاء لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والأحماض الأمينية، ومحاربة الجوع.
الجوز البرازيلي- يفيد في مكافحة التغيرات الحاصلة في الجسم الناجمة عن التقدم بالعمر. وهو مصدر مهم للسيلينيوم الضروري للجسم. يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

المصدر: وكالات
المكسرات
أمراض القلب
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