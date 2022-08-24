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"ياس ووتروورلد أبوظبي".. وجهتكن في يوم المرأة الإماراتية

"ياس ووتروورلد أبوظبي".. وجهتكن في يوم المرأة الإماراتية
24 أغسطس 2022 13:43

أبوظبي (الاتحاد)
تُعتبر «ياس ووتروورلد أبوظبي» مدينة الألعاب المائية الوحيدة المستوحاة من التراث الإماراتي، والوجهة الأمثل للسيدات للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية. وتوفر فعالية «ليلة السيدات»، التي تنظم يوم الجمعة 26 أغسطس من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 11:00 ليلاً، فرصة مناسبة لقضاء أوقات ترفيهية استثنائية مع أجمل الألعاب والمنزلقات المائية والمرافق الترفيهية بأجواء من الخصوصية التامة وبإشراف فريق عمل يتكون بالكامل من النساء.
وتُعد ليلة السيدات من الفعاليات الشهيرة التي تستضيفها «ياس ووتروورلد أبوظبي»، وتتيح للسيدات فرصة الاستمتاع بكافة الألعاب والمرافق الترفيهية وخوض مغامرات مائية في أجواء من الخصوصية.

وستكون السيدات على موعد مع باقة متنوعة من الأنشطة المائية والموسيقى الرائعة، حيث يمكنهن الاستمتاع بأنغام الـ «دي جي» طوال الأمسية، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات الزومبا الممتعة والملهمة التي تمزج بين اللياقة البدنية والإيقاعات الموسيقية المميزة.

واعتباراً من 2 سبتمبر، «ليلة السيدات» ستصبح «يوم السيدات» كل يوم جمعة، لتتيح فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من الألعاب المائية من الساعة 1:00 ظهراً حتى الساعة 10:00 ليلاً. 

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