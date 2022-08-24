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"سوق المرفأ" يحتفل بسنة على إطلاقه

"سوق المرفأ" يحتفل بسنة على إطلاقه
24 أغسطس 2022 13:40

دبي (الاتحاد)
يحتفل «سوق المرفأ»، سوق البيع بالجملة على الواجهة البحرية في المدينة، بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه بإقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المتواصلة على مدار شهر كامل والتي تستمر لغاية 17 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى عروض مجانية وهدايا يومية وإتاحة فرص للفوز بإقامة فندقية.
وقال معاذ عبد القادر الريس، مدير عام «سوق المرفأ»: لطالما تميّزت دولة الإمارات بكونها تمتلك إرثاً عريقاً في المجال التجاري، ومن هذا المنطلق بنينا رؤيتنا لتكون مكمّلة لمكانة الدولة باعتبارها مركزاً تجارياً رائداً من خلال تعزيز موقعها المحوري والاستراتيجي. ومع احتفالنا بالذكرى السنوية الأولى، نفتخر بما حققه السوق عبر استقطابه لأكثر من 950 متجراً للبيع بالتجزئة من مختلف أنحاء المنطقة، كما استضاف العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة والفعاليات الثقافية. ونتطلع إلى الارتقاء برحلة نجاح «سوق المرفأ» نحو آفاق أوسع والاستمرار بلعب دور في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري مرموق.
وشهد العام الأول من عمر «سوق المرفأ» مجموعة احتفالات وأنشطة ثقافية من مختلف الأنماط استقطبت عشرات الآلاف من الزوار من أنحاء الدولة وتميز بافتتاح «مجمع المتاحف» المتخصص ويضم أثمن التحف والمشغولات اليدوية في البلاد، مروراً باستضافة فعاليات مثل Pet Fair وHoli وسوق رمضان الليلي، وبطولة «ريد بُل كار بارك درِفت».

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