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الصين تطلق قمراً صناعياً إلى الفضاء

الصين تطلق قمراً صناعياً إلى الفضاء
24 أغسطس 2022 10:57

 أطلقت الصين اليوم بنجاح قمرا صناعيا إلى الفضاء، سيستخدم بشكل رئيسي في توفير خدمات الاستشعار عن بعد في مجالات إدارة موارد الأراضي ومسح الموارد الزراعية ومراقبة البيئة والتطبيقات الحضرية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الصناعي "بكين - 3 بي" تم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز " لونغ مارش -2 دي " من مقاطعة شانشي بشمالي الصين ونجح في دخول المدار المخطط له.

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المصدر: وام
الصين
الفضاء
قمر صناعي
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