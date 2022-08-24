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إقالة رئيسة خدمة الأرصاد الجوية في هنغاريا بعد توقعها عاصفة لم تحدث

إقالة رئيسة خدمة الأرصاد الجوية في هنغاريا بعد توقعها عاصفة لم تحدث
24 أغسطس 2022 08:31

أقالت الحكومة في هنغاريا رئيسة خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ونائبها بعد يومين من تأجيل عرض للألعاب النارية للاحتفال بأحد الأعياد الوطنية خوفا من العواصف.

وأعفى وزير التكنولوجيا لازلو بالكوفيتش، الذي تقع تحت اختصاصه الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، الرئيسة كورنيليا راديكس ونائبها جيولا هورفاث من واجباتهما أمس، لكنه لم يقدم أي سبب.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد حدوث عواصف رعدية وهبوب رياح في العاصمة بودابست، مما أدى إلى إلغاء الألعاب النارية يوم السبت. ومع ذلك، فلم تشهد العاصمة أي عواصف.

واعتذرت الهيئة يوم الأحد، مشيرة إلى "عامل عدم اليقين المتأصل في المهنة".

وصنف عرض الألعاب النارية على طول ضفاف نهر الدانوب على أنه "الأكبر في أوروبا" للاحتفال بـ"دولة المجر الألفية"، وكان من المقرر أن يشمل حوالي 40 ألف لعبة نارية تنطلق من 240 نقطة على طول 5 كيلومترات من النهر الواقع في وسط بودابست.

 

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