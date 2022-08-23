الشارقة... وجهة المغامرات المائية

الشارقة (الاتحاد)

تحوِّل إمارة الشارقة معالمها الطبيعية إلى رحلة حقيقية لعشاق الرياضات والأنشطة البحرية من سكان الدولة وزوارها، عبر مجموعة من العروض الجاذبة التي أطلقتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي. وتتنوع التجارب التي يمكن ممارستها على شواطئ الشارقة، من السباحة والغوص إلى الصيد والتجديف وركوب الأمواج وال«جيت سكي»، ليجد الزائر نفسه أمام خيارات عدة لقضاء وقت ممتع لا يخلو من المغامرات.

تقدم مراكز الرياضات البحرية في الشارقة مجموعة أنشطة مثل التزلج الهوائي المظلي والتزلج على الماء وركوب القارب الأصفر ولوح التزلج الطائر والتزلج الشراعي والكرة الطائرة، ويقدم منظمو الرحلات السياحية جولات مصحوبة بمرشدين لتجارب القوارب والغوص.

التجديف

تُعتبر مناطق شاطئ الخان وشاطئ خورفكان ومحمية أشجار القرم في خور كلباء وسد الرفيصة، من أهم وجهات التجديف بقوارب الكاياك، حيث تتوفر مراكز خاصة بالرياضات المائية.

الغوص والغطس الحر

يمكن العثور على مواقع ممتازة لممارسة الغوص والغطس الحر في غضون بضع دقائق بالقارب من خورفكان، وتنتشر تحت المياه حدائق المرجان الملونة ومجموعة كبيرة من الأنواع البحرية والأسماك. وتشمل عدة مواقع مثل: جزيرة القرش وحدائق أنيمون وصخرة مارتيني.

قوارب الصيد

تتميز الشارقة بوقوعها على خليج عُمان والخليج العربي، اللذَين يتمتعان بالأنواع البحرية، ما يجعل الصيد في وسط البحر متعة كبيرة، حيث تتنوع أصناف أسماك الصيد مثل الملوك وباراكودا وتريفالي والمارلين.



قوارب النزهة

تُعتبر «قوارب النزهة» إحدى أفضل الوسائل لمشاهدة المدينة عبر إطلالة بانورامية على أشهر معالمها، مثل كورنيش بحيرة خالد وواجهة المجاز المائية وجزيرة النور والقصباء.

5 شواطئ خلّابة

تحتضن الشارقة 5 شواطئ رئيسة نابضة بالحياة، وتتمتع بمعالم طبيعية ومناطق جذب سياحي. وتضم الإمارة حديقتيّ «المتنزه» و«سبلاش بارك» المائيتين، وتوفران مجموعة تجارب ترفيهية متكاملة.

الخان

يقع شاطئ الخان بالقرب من قرية اللؤلؤ التاريخية ومربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري. يبلغ طوله 600 متر، ويعتبر متنفساً للسباحة والتنزه، ويوفر مجموعة مرافق خدماتية عامة.

الحيرة

يتضمن شاطئ الحيرة قبالة منطقة الفشت بطول 3 كيلومترات، العديد من مرافق الجذب السياحي والمطاعم والمقاهي، ويوفر جلسات للعائلات وممشى، ومساراً للدراجات الهوائية.

الحمرية

يقع شاطئ الحمرية بالقرب من أم القيوين، وهو ملاذ مثالي وأحد أكثر شواطئ الشارقة هدوءاً، كما يوفر أماكن مخصصة للشواء، وتم تزويده بممشى وحديقة ألعاب للأطفال.

خورفكان

يتخذ شاطئ خورفكان شكل هلال على خليج بين جبلين بطول 3 كيلومترات، وتقدم مراكز السياحة خدمات الرياضات المائية والغوص وصيد الأسماك وأنشطة القوارب. وبالقرب منه تقع جزيرة القرش، وهي مثالية للسباحة والغوص ومشاهدة الحياة البحرية والأسماك.

شاطئ كلباء

يمتد شاطئ كلباء على مسافة 7 كيلومترات، ويمتلئ في كثير من الأحيان بعشاق كرة القدم ومحبي التنزه والصيادين. وتُعتبر محمية القرم الواقعة على امتداد ساحل خليج عُمان، امتداداً طبيعياً للشاطئ، ومكاناً مذهلاً للتنوع البيولوجي. وتتوافر تجربة التجديف بقوارب الكاياك، برفقة مرشدين سياحيين مؤهلين، ويمكن رؤية السلاحف والأسماك وطيور الرفراف المهددة بالانقراض.