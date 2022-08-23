تجارب عائلية تختتم الإجازة الصيفية

دبي (الاتحاد)

مع اقتراب نهاية الإجازة الصيفية، لا يزال هنالك الكثير من البرامج المفيدة والمسلية للأطفال، والتي تقدمها المرافق السياحية والترفيهية ومجموعة من أبرز الوجهات في دبي لأفراد العائلة.

يوفر متحف «مدام توسو دبي» تجربة مميزة لمشاهدة شخصيات عالمية مصنوعة من الشمع، وهو فرصة لتعريف الأطفال على بعض أشهر الشخصيات وإنجازاتها. ويضيف المتحف تمثال لاعبة رفع الأثقال آمنة الحداد والمغنية بلقيس فتحي إلى المجموعة في يوم المرأة الإماراتية، 28 أغسطس. يقدم متحف الغموض في منطقة السيف، مفهوم التفاعل البصري، ويضم أفضل الوسائل المحفِّزة لعقول الأطفال، بينها غرف مقلوبة وأخرى مليئة بالمرايا.

يمنح «تيب فاكتور» في جميرا بيتش رزيدانس فرصة تعليمية، تشتمل على تجارب مفيدة مثل العمل الجماعي والعزم على الإنجاز وتسلق الحبال والجبال.

يوفر مسرح الفن الرقمي «ثياتر أوف ديجيتال أرت» في سوق مدينة جميرا تجربة غامرة للأطفال، من خلال التعمق في الفن وتاريخه.

تعمل المساحة الثقافية «كلمات» على تقديم تجربة فريدة، وتضم مجموعة كبيرة من الكتب، وترجمات عربية لأعمال عالمية لوليام شكسبير وغابرييل جارسيا ماركيز. ويمكن الحصول على كتب تدريبية لصقل مهارات الأطفال في اللغتين العربية الإنجليزية.

توفر «كيدووز» في الخوانيج ووك فرصة لتحفيز نمو الطفل البدني والعقلي والاجتماعي في بيئة مليئة بالترفيه. وتقدم مرافق تفاعلية وبرامج متخصصة لتعزيز اللياقة البدنية والإبداع والخيال.