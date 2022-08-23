دراسة مطمئنة بشأن المتحورات الجديدة من فيروس كورونا
طاقم يعالج مريضا مصابا بفيروس كورونا
24 أغسطس 2022 00:21
أظهر بحث جديد، أنجز في الصين، بيانات مطمئنة بشأن المتحورات الجديدة من فيروس كورونا المستجد. وخلص البحث إلى أن الزمن المستغرق من وقت الإصابة بالفيروس إلى الظهور المحتمل للأعراض، وهو ما يسمى فترة حضانة الفيروس، أصبح الآن أقصر بكثير مما كان عليه في بداية الوباء. وجد الباحثون في الصين، الذين اطلعوا على بيانات من 142 دراسة مختلفة حول كورونا في أنحاء العالم، أن الأشخاص الذين أصيبوا بمتحور "ألفا" من الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019، لديهم فترة حضانة بمتوسط خمسة أيام. ومع ظهور متحور أوميكرون، تقلصت تلك الفترة إلى أقل من 3.5 أيام، في المتوسط، حسبما أفاد المحققون. وأوضح فريق البحث أن النتائج لها أهمية في العالم الحقيقي، لأن "تحديد فترة حضانة المتغيرات المختلفة هو عامل رئيسي في تحديد فترة العزل" للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس. قاد مين ليو، من قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في كلية الصحة العامة بجامعة بكين في العاصمة الصينية، الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة "journal JAMA Network". فحص الباحثون بيانات عن فترات الحضانة من عدد كبير من الدراسات التي أجريت خلال الوباء. وضمت الدراسات ما مجموعه أكثر من 8100 مريض بكوفيد. قالت مجموعة ليو "تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فيروس سارس-كوف-2 تطور وتحور بشكل مستمر طوال جائحة كوفيد". تغير الفيروس باستمرار من حيث قدرته على الانتقال بين الناس، ومستوى خطورته، وفترة حضانته. عندما ظهر متغير "بيتا" من فيروس كورونا في مايو 2020، تقلص معدل الحضانة هذا إلى حوالي 4.5 أيام. ظهر متغير "دلتا"، الأكثر قابلية للانتقال، إلى العالم في عام 2021. وكانت فترة حضانته أقصر، حوالي 4.4 يومًا، في المتوسط. أصبح وقت الحضانة أقصر بشكل ملحوظ مع ظهور متغير "أوميكرون" مع 3.4 أيام فقط، في المتوسط، وفقًا للفريق الصيني. وأشاروا إلى أنه عندما ظهر كوفيد-19 لأول مرة في متغير "ألفا"، كانت فترة الحضانة، التي استمرت خمسة أيام، أطول بكثير من تلك التي لوحظت مع الأمراض الفيروسية الشائعة الأخرى. شدد ليو وزملاؤه على أن الأرقام، في دراستهم ليست سوى متوسطات، ولا يزال من الممكن أن تختلف فترة حضانة أي مريض مصاب بكوفيد -19 على نطاق واسع. وأشاروا إلى أنه "في هذه الدراسة، كان أقصر متوسط حضانة أبلغ عنه 1.8 يوم وأطول فترة حضانة 18.87 يومًا". يمكن أن يؤثر تقصير متوسط فترة حضانة كوفيد، بمرور الوقت، على توصيات العزل الذاتي. وقالت مجموعة ليو "في الوقت الحالي، تتطلب بعض الدول في جميع أنحاء العالم عزل جهات اتصال وثيقة لمدة 14 يومًا"، وأضافت أنه "مع ذلك، مع تقصير فترة حضانة المتحورات الجديدة، يمكن تعديل فترة العزل بشكل مناسب".