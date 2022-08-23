جزيرة ياس تُطلق باقات فعالياتها العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس، عن إطلاق مجموعة باقات مميزة لعشاق الترفيه والرياضة والتشويق، تتضمن الإقامة في أحد فنادق الجزيرة الفاخرة، وفرصة حضور مباريات دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين في أبوظبي، وتذكرتين لحضور العرضين العالميين الشهيرين ديزني على الجليد «ميكي والأصدقاء»، و«الأسد الملك»، أو تذاكر لحضور فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022.

تتواصل باقات العروض الترويجية التي تحرص جزيرة ياس على إطلاقها طوال العام وعلى اختلاف المواسم والمناسبات، لجذب السياح وتقديم أفضل التجارب الترفيهية عالمية المستوى. وتنتظر السكان والزوار والسياح مجموعة فعاليات متفرِّدة تضمن لهم قضاء أوقات مسلية مفعمة بالمرح والذكريات.

دوري كرة السلة الأميركية

تنطلق «دوري كرة السلة الأميركية» بمباراتين تمهيديتين قبل بداية الموسم، وتجمع فريقيّ «أتلانتا هوكس» و«ميلووكي باكس» يومي 6 و8 أكتوبر المقبل، في «الاتحاد أرينا» للمرة الأولى في الإمارات والخليج العربي. ويحظى عشاق كرة السلة بفرصة مشاهدة لاعبيهم المفضلين، بينهم تراي يونغ، كلينت كابيلا، باكس يانيس، أنتيتو كونمبو، كريس ميدلتون، وجرو هوليداي.

عرض ديزني على الجليد (الصور من المصدر)

ديزني على الجليد

ينطلق عرض ديزني على الجليد «ميكي والأصدقاء» بين 12 و16 أكتوبر في «الاتحاد أرينا»، ويشارك في الفعالية شخصيات من برنامج «ديزني ليجندز»، بينهم ميكي وميني ماوس وبطوط وبندق وموانا وآنا وإلسا والسمكة دوري. وتقدّم جزيرة ياس باقات تشمل إقامة فندقية وتذكرتين لحضور العرض وتذاكر دخول إلى قصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن، واختبار تجارب القيادة في حلبة مرسى ياس.

«الأسد الملك»

تستضيف «الاتحاد أرينا»، عرض «الأسد الملك» من إنتاج شركة ديزني للمرة الأولى في المنطقة بدءاً من 16 نوفمبر. العرض العالمي استقطب ملايين المشاهدين من أنحاء العالم خلال عرضه في 100 مدينة على مدار 25 عاماً، بوصفه عرضاً موسيقياً فريداً مستوحى من فيلم الرسوم المتحركة الشهير. وتقدّم جزيرة ياس بالتزامن مع فترة العرض، باقات مميزة.

باقة سباق الجائزة الكبرى

يشهد شهر نوفمبر المقبل عودة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 إلى جزيرة ياس، التي تقدم باقات مميزة، تشمل تذاكر لحضور السباق بين 17 و20 نوفمبر، وإقامة لمدة لا تقل عن 4 ليالٍ في مجموعة من فنادقها، وتذاكر الوصول إلى المسار المستقيم، وحضور السباقات التدريبية، والتأهيلية، وفعاليات السباق النهائي.