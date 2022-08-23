الصين تعدل المشهد الختامي من «مينينز»

بكين (أ ف ب)

تضّمنت النسخة المعروضة في الصين من أحدث أجزاء سلسلة الرسوم المتحركة «مينينز» تعديلات على المشهد الختامي للفيلم، تفيد بأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على شخصية الشرير، وبأن إيداعه السجن جعله شخصاً صالحاً.

ولم تطرأ أي تغييرات على مشاهد الفيلم، لكن أُدرِجت في نهايته مجموعة لقطات ثابتة وتعليقات تشير إلى أن الشرطة ألقت القبض على كارناج وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً، وأدت العقوبة إلى إصلاح سلوكه، فمضى في «شغفه بالتمثيل» من خلال «إنشاء فرقة مسرحية»... يذكر أن عروض الفيلم في الصين انطلقت 19 أغسطس الجاري.