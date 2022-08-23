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دنيا

الجينات تحدد المأكولات المفضلة

الجينات تحدد المأكولات المفضلة
24 أغسطس 2022 02:27

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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 توصلت دراسة حديثة إلى وجود صلة بين التركيب الجيني لكل شخص ونوعية المأكولات التي يفضلها... وشملت الدراسة، التي أجريت في جامعة أدنبرة باسكتلندا ومعهد هيومان تكنوبول بمدينة ميلانو الإيطالية، أكثر من 150 ألف شخص، وتحققت من مدى شغفهم بتناول 137 صنفاً من المأكولات والمشروبات. ورصد الباحثون 401 اختلاف جيني يؤثر على المأكولات المفضلة للمشاركين، وأجرى الفريق استبيانات وتحليلات لتطوير ما أطلقوا عليه «خريطة الطعام»، التي تكشف بوضوح نوعية المأكولات التي يفضلها كل شخص ومدى ارتباطها بوجود، أو عدم وجود، جينات معينة في تركيبه الوراثي.

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