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دنيا

إقالة عالمي «أرصاد» بسبب توقعات خاطئة

إقالة عالمي «أرصاد» بسبب توقعات خاطئة
24 أغسطس 2022 02:27

بودابست (أ ف ب) 

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أقالت الحكومة المجرية رئيسة الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية ونائبها، بعد يومين من تأجيل عرض كبير للألعاب النارية كان مقرراً في بودابست بمناسبة العيد الوطني بسبب توقع خاطئ للأرصاد بسقوط أمطار غزيرة. وأقال وزير التكنولوجيا والصناعة لازلو بالكوفيتش الذي يشرف على عمل الوكالة، كورنيليا راديكس وغيولا هورفاث من منصبيهما، وفق بيان صادر عن الوزارة.
يأتي هذا الإعلان غداة انتقادات وجهتها وسائل إعلام موالية للحكومة لوكالة الأرصاد الجوية، التي تسببت توقعات نشرتها عن عواصف رعدية وهبوب رياح، في إلغاء عرض للألعاب النارية.

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