أميركا تستعد لإطلاق مهمة تاريخية إلى القمر

تطلق إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، يوم الاثنين المقبل، مهمة تاريخية جديدة إلى القمر في مسعى طال انتظاره لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر.

من المقرر إطلاق المركبة الفضائية "أوريون" المدمجة من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال، وإرسال الكبسولة غير المأهولة حول القمر والعودة إلى الأرض في رحلة تجريبية مدتها ستة أسابيع تسمى "أرتميس 1".

وقال بوب كابانا، المدير المساعد لوكالة "ناسا"، وهو طيار وقائد مكوك فضاء سابق، في إفادة صحفية عقب مراجعة الاستعدادات لرحلة المهمة "ذاهبون للإطلاق".

تهدف الرحلة إلى وضع مركبة نظام الإطلاق الفضائي، التي تُعتبر المركبة الصاروخية الأكثر تعقيدا وقوة في العالم، في اختبار إجهاد صارم لأنظمتها أثناء رحلة فعلية قبل اعتبارها جاهزة لنقل رواد الفضاء.

يمثل نظام الإطلاق الفضائي أكبر نظام إطلاق رأسي جديد بنته ناسا منذ إطلاق صواريخ "ساترون 5" خلال برنامج "أبولو" في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

بعد أكثر من عشر سنوات من التطوير مع سنوات تأخير وتجاوز التكاليف بمليارات الدولارات، كلفت كبسولة رواد الفضاء (أوريون) حتى الآن وكالة ناسا ما لا يقل عن 37 مليار دولار، بما في ذلك التصميم والبناء والاختبار والمنشآت الأرضية.

يهدف برنامج "أرتميس"، التابع لناسا، والمسمى على اسم الإلهة التي كانت أخت أبولو التوأم في الأساطير اليونانية القديمة، إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر في وقت مبكر من عام 2025 وإنشاء مستعمرة قمرية طويلة الأجل كنقطة انطلاق لرحلات مستقبلية أكثر طموحا ترسل الناس إلى المريخ. أخبار ذات صلة الإمارات تمتلك منظومة متكاملة لمواجهة تحديات الحطام الفضائي «أس أل أس» جاهز على المنصة

المصدر: آ ف ب