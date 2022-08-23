الأربعاء 24 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الجفاف يقضي على أسماك بحيرة في فرنسا

سمكة نافقة
23 أغسطس 2022 21:26

انتشل متطوعون نحو 11 طنا من الأسماك النافقة من بحيرة صغيرة في وسط فرنسا شارفت مياهها على الجفاف وسط موجة الجفاف الشديد خلال الصيف الحالي.
 وذكر تقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 80 شخصا حضروا للمساعدة في انتشال الأسماك النافقة بعدما طلبت جمعية محلية للصيادين المساعدة في بلدة "مابلي".

  • جفاف
    جفاف "لوار"، أطول نهر في فرنسا

وذكر خبراء أن من المحتمل أن يكون انخفاض منسوب المياه في نهر "لوار" القريب أدى إلى عدم تدفق المزيد من المياه العذبة إلى البحيرة الصغيرة، مما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الطحالب.
في نهاية المطاف، أصبحت البركة شبه خالية من الأكسجين واختنقت الأسماك.
لم يتمكن المتطوعون إلا من إنقاذ عدد صغير من الأسماك الحية التي تم نقلها إلى نهر "لوار".

أخبار ذات صلة
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام
المصدر: وكالات
أنهار
فرنسا
الجفاف
آخر الأخبار
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©