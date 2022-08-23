الجفاف يقضي على أسماك بحيرة في فرنسا

انتشل متطوعون نحو 11 طنا من الأسماك النافقة من بحيرة صغيرة في وسط فرنسا شارفت مياهها على الجفاف وسط موجة الجفاف الشديد خلال الصيف الحالي. وذكر تقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 80 شخصا حضروا للمساعدة في انتشال الأسماك النافقة بعدما طلبت جمعية محلية للصيادين المساعدة في بلدة "مابلي".
وذكر خبراء أن من المحتمل أن يكون انخفاض منسوب المياه في نهر "لوار" القريب أدى إلى عدم تدفق المزيد من المياه العذبة إلى البحيرة الصغيرة، مما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الطحالب. في نهاية المطاف، أصبحت البركة شبه خالية من الأكسجين واختنقت الأسماك. لم يتمكن المتطوعون إلا من إنقاذ عدد صغير من الأسماك الحية التي تم نقلها إلى نهر "لوار".