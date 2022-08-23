الأربعاء 24 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ما جديد حلا الترك؟

ما جديد حلا الترك؟
23 أغسطس 2022 16:34

مراد اليوسف (دبي)
حددت الفنانة حلا الترك موعداً لطرح أحدث أغنياتها المصورة بطريقة الفيديو كليب «يا حبيبتي» يوم 25 أغسطس الجاري، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت بعض اللقطات أهمية الأسرة والأب. 
وأبدت حلا الترك حماسها لطرح العمل الذي يشهد غناءها باللهجة المصرية لأول مرة، وقالت: «الحماس مليون للأغنية».
وتحمل كلمات الأغنية الإيقاع المصري السريع، وبدأ الترويج للعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات المتخصصة والمكتبات الموسيقية.وتعاونت حلا في إخراج العمل مع المخرج أحمد عبدالواحد، الذي كشف عبر وسائل الإعلام أنه قام بتصور العمل في القاهرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتصوير عدد من المشاهد في قارب بنهر النيل، وأكد أن الأغنية ستشكل اكتشافاً جديداً لموهبة حلا باللون المصري.

أخبار ذات صلة
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
آخر الأخبار
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©