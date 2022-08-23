ما جديد حلا الترك؟

مراد اليوسف (دبي) حددت الفنانة حلا الترك موعداً لطرح أحدث أغنياتها المصورة بطريقة الفيديو كليب «يا حبيبتي» يوم 25 أغسطس الجاري، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت بعض اللقطات أهمية الأسرة والأب. وأبدت حلا الترك حماسها لطرح العمل الذي يشهد غناءها باللهجة المصرية لأول مرة، وقالت: «الحماس مليون للأغنية». وتحمل كلمات الأغنية الإيقاع المصري السريع، وبدأ الترويج للعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات المتخصصة والمكتبات الموسيقية.وتعاونت حلا في إخراج العمل مع المخرج أحمد عبدالواحد، الذي كشف عبر وسائل الإعلام أنه قام بتصور العمل في القاهرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتصوير عدد من المشاهد في قارب بنهر النيل، وأكد أن الأغنية ستشكل اكتشافاً جديداً لموهبة حلا باللون المصري.