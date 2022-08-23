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دنيا

حال الشعور بهذا الألم في القدمين.. توجه للمستشفى فوراً

حال الشعور بهذا الألم في القدمين.. توجه للمستشفى فوراً
23 أغسطس 2022 13:57

نعاني كلنا من ألم يصيب أقدامنا من وقت لآخر، وفي الغالب فإن هذه الآلام لا تستدعي القلق.
 
لكن طبيبا كشف أنه في حال عانى الشخص من مجموعة من الأعراض بالقدم وكان مصابا بالسكري، فعليه التوجه فورا إلى المستشفى، كما أفادت صحيفة "الصن" البريطانية.

ويعتني المصابون بالسكري أكثر من غيرهم بأقدامهم، لأنهم قد يعانون مما يعرف بـ"الاعتلال العصبي السكري"، وهو نوع من تلف الأعصاب الذي قد يؤدي إلى تلف الأعصاب في مختلف أنحاء الجسم خاصة في الساقين والقدمين.

ويحدث الاعتلال العصبي السكري متى ارتفعت مستويات السكر في الدم، حيث تؤدي مع مرور الوقت إلى تدمير الأعصاب في الجسم.

ويشعر المصابون بهذه المشكلة الصحية بخدر وبألم وكأن الإبر تنغرز في الجسم، والخطير في الأمر أنه عندما يفقد الشخص الإحساس في قدمه، فإنه لن يلاحظ في الغالب الجرح الذي يصيبه.

ويُنصح مرضى السكري بمراقبة أي جروح أو تقرحات أو بقع حمراء أو بثور مليئة بالوسائل أو التشوهات التي تصيب الأظافر.

ويقول استشاري الغدد الصماء والسكري مشتاق عبد الرحمن إنه يمكن الإشارة إلى هذا الأمر بـ"هجوم القدم".

ويوضح أنه "مصطلح حاولنا استخدامه لإبراز أهمية التدخل المبكر في مرض القدم".

 

ويخلص الطبيب إلى أنه إذا كان الشخص مصابا بالسكري أو لديه اعتلال عصبي ويواجه خدرا في القدمين أو لاحظ وجود تقرح أو تورم هناك يجب التوجه إلى المستشفى فورا في هذه الحالة.

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المصدر: وكالات
السكري
صحة القدمين
مرض السكري
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