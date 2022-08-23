الأربعاء 24 أغسطس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
تراب سعيد ب «الرد اللطيف»!
عيسى هلال يقف على تحضيرات البطائح
كيفر يدخل «التوب 50» للتأهل إلى «دبي للجولف»
«البداية البطيئة» طعنة في قلب ليفربول وكلوب!
جوف في أوكلاند
وسط ليفربول «ضحية» ماني!
مونشنجلادباخ يرفض بيع مانو كونيه
«هان راستبان» يحلق بكأس زايد في بولندا
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
حال الشعور بهذا الألم في القدمين.. توجه للمستشفى فوراً
حال الشعور بهذا الألم في القدمين.. توجه للمستشفى فوراً
23 أغسطس 2022 13:57
نعاني كلنا من ألم يصيب أقدامنا من وقت لآخر، وفي الغالب فإن هذه الآلام لا تستدعي القلق.
لكن طبيبا كشف أنه في حال عانى الشخص من مجموعة من الأعراض بالقدم وكان مصابا بالسكري، فعليه التوجه فورا إلى المستشفى، كما أفادت صحيفة "الصن" البريطانية.
ويعتني المصابون بالسكري أكثر من غيرهم بأقدامهم، لأنهم قد يعانون مما يعرف بـ"الاعتلال العصبي السكري"، وهو نوع من تلف الأعصاب الذي قد يؤدي إلى تلف الأعصاب في مختلف أنحاء الجسم خاصة في الساقين والقدمين.
ويحدث الاعتلال العصبي السكري متى ارتفعت مستويات السكر في الدم، حيث تؤدي مع مرور الوقت إلى تدمير الأعصاب في الجسم.
ويشعر المصابون بهذه المشكلة الصحية بخدر وبألم وكأن الإبر تنغرز في الجسم، والخطير في الأمر أنه عندما يفقد الشخص الإحساس في قدمه، فإنه لن يلاحظ في الغالب الجرح الذي يصيبه.
ويُنصح مرضى السكري بمراقبة أي جروح أو تقرحات أو بقع حمراء أو بثور مليئة بالوسائل أو التشوهات التي تصيب الأظافر.
ويقول استشاري الغدد الصماء والسكري مشتاق عبد الرحمن إنه يمكن الإشارة إلى هذا الأمر بـ"هجوم القدم".
ويوضح أنه "مصطلح حاولنا استخدامه لإبراز أهمية التدخل المبكر في مرض القدم".
ويخلص الطبيب إلى أنه إذا كان الشخص مصابا بالسكري أو لديه اعتلال عصبي ويواجه خدرا في القدمين أو لاحظ وجود تقرح أو تورم هناك يجب التوجه إلى المستشفى فورا في هذه الحالة.
أخبار ذات صلة
أغذية ترفع بصورة حادة مستويات السكر في الدم
علامات تحذيرية تشير إلى نقص فيتامين د
المصدر: وكالات
السكري
صحة القدمين
مرض السكري
الأكثر قراءة
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين جبر السويدي وزير دولة
19 أغسطس 2022
الرياضي
الزمالك على أعتاب «اللقب المعجزة»!
20 أغسطس 2022
عربي ودولي
روسيا تنشر صور منفذة جريمة مقتل ابنة صديق بوتين
22 أغسطس 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©