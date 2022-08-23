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دنيا

أبل تخطط لتصنيع "آيفون 14" في الهند

أبل تخطط لتصنيع "آيفون 14" في الهند
23 أغسطس 2022 12:14

أفادت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الثلاثاء بأن شركة أبل تخطط لبدء تصنيع هواتف آيفون 14 في الهند بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج في الصين.

وقال التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين إن الشركة تعمل مع الموردين لزيادة الإنتاج في الهند وتقليص التأخر في تصنيع أجهزة آيفون الجديدة، والتي تراوحت من ستة إلى تسعة أشهر في الإصدارات السابقة.

ولم ترد أبل بعد على طلب "رويترز" للتعليق.

وتبحث أبل، التي تصنع معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل الصدام بين بكين وواشنطن وبعد أن أدت عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في العملاق الآسيوي.

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