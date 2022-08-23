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دنيا

رصد "صورة مذهلة" لكوكب المشتري

رصد "صورة مذهلة" لكوكب المشتري
23 أغسطس 2022 10:03

نشر العلماء، الاثنين، لقطات لأكبر كوكب في النظام الشمسي، حيث أظهر أحدث وأكبر تلسكوب فضائي في العالم كوكب المشتري بشكل غير مسبوق، كما الشفق القطبي.
 
والتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي الصور في يوليو، والتقط مشاهد غير مسبوقة لأضواء كوكب المشتري الشمالية والجنوبية، ودوامة الضباب القطبي.

وتبرز بقعة المشتري الحمراء العظيمة، وهي عاصفة كبيرة بما يكفي لابتلاع الأرض، بشكل مشرق إلى جانب عدد لا يحصى من العواصف الأصغر.

إحدى الصور ذات المجال الواسع مثيرة بشكل خاص، حيث تظهر الحلقات الباهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية متلألئة من المجرات.

وقال إيمكي دي باتر، عالم الفلك من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والذي ساعد في قيادة الرصد في بيان: "لم نشهد كوكب المشتري بهذا الشكل من قبل. إنه أمر لا يصدق. لم نتوقع حقًا أن يكون الأمر جيدًا بهذا الشكل، وأن يكون صريحا على هذا النحو".

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وتم تلوين صور الأشعة تحت الحمراء بشكل مصطنع باللون الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والبرتقالي، وفقًا لفريق البحث الأميركي- الفرنسي، لإبراز المشاهد.

وانطلق تلسكوب وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، الذي خلف تلسكوب هابل الفضائي، وتبلغ قيمته 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي وهو تراقب الكون بالأشعة تحت الحمراء منذ الصيف.

ويأمل العلماء أن يشاهدوا بزوغ فجر الكون من خلال تلسكوب ويب، الذي سيعود إلى الزمن الذي وجدت فيه النجوم والمجرات الأولى قبل 13.7 مليار سنة.

ويقع المرصد على بعد مليون ميل (1.6 مليون كيلومتر) من الأرض.

المصدر: وكالات
كوكب المشتري
الفلك
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