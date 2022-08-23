الأربعاء 24 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الكشف عن سبب وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

الكشف عن سبب وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي
23 أغسطس 2022 09:27

كشفت شهادة حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، العوامل التي تسببت في إصابته بحالة تليف في الرئة.

وقال حسني أمس الاثنين إن: "عدة عوامل أولها شدة الإصابة بالفيروس وهل المريض مدخن أم لا وهل توجد أمراض مزمنة أم لا والأهم بداية العلاج في وقت مبكر أم لا".

واستعرضت جهات التحقيق نسخة من التحاليل الخاصة بالإبراشي، وبالاطلاع عليها من جانب حسني استبعد عاملي التدخين، كون المريض ليس مدخنا، وكذلك وجود أمراض مزمنة لعدم وجودها، وبالتالي لا يوجد سبب لإحداث التليف الذي أصاب رئتي الإبراشي إلا شدة المرض والتأخر في بدء العلاج السليم.

وأضاف حسني: "عشان أقدر أفرق بين العاملين دول لازم أشوف الأعراض في بداية المرض وأشوف التحاليل المعاصرة"، وبشأن الأعراض التي كان يعاني منها الإبراشي قال حسني: "الحرارة والكحة المستمرة والضيق الشديد في التنفس لكن العرض الذي كان يمثل خطورة هو عرَض الكحة القديمة التي ظهرت قبل دخوله المستشفى بأربع أيام وهي علامة خطورة لأي مرض صدري وليس فقط".

وأردف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا شهادته: "أول حاجة الأعراض بدأت يوم 21 /2020/12 وفقا للي قاله المريض، وأول تحاليل كانت بتاريخ 2020/12/24، وكانت تشير إلى زيادة في معدلات الالتهاب وخلل في مناعة الجسم في مكافحة الفيروس ممثلة في نقص عدد الخلايا الليمفاوية لصورة الدم، وخلل في نسبة خلايا النيتروفين إلى الليمفو سايد، وهي أحد مؤشرات عوامل الخطورة المذكورة في البروتوكول المصري التي تستدعي دخول المريض إلى المستشفى، وتم إعادة التحاليل يوم 2020/12/27، وظهرت النتيجة بتاريخ 2020/12/28، وكانت معدلات الالتهاب تسوء، وخلايا الليمفوسايد تقل، مما يدل على عدم تحسن الحالة وزيادة الخطورة، وكذلك تحاليل 2020/12/29 التي ظهرت كانت أسوأ من تحاليل يوم 2020/12/27 وهذا دليل على أن الإصابة شديدة".

أخبار ذات صلة
«قفازات الملاكمة» في حفل الزمالك!
موسم «العودة من السفر» يُنعش مطارات الإمارات
المصدر: وكالات
مصر
كورونا
وائل الإبراشي
آخر الأخبار
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©