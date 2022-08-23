"بيت التنين" يجتذب 10 ملايين مشاهد في عرضه الأول

ذكرت شبكة (إتش.بي.أو) أن مسلسل (هاوس أوف دراجون) "بيت التنين" اجتذب قرابة عشرة ملايين مشاهد في عرضه الأول أمس الأحد على شاشة التلفزيون وخدمة البث (إتش.بي.أو ماكس)، وهو أكبر جمهور لأي مسلسل من الأعمال الأصلية الجديدة في تاريخ الشركة. قالت (إتش.بي.أو) اليوم الإثنين إن التوقعات الخاصة بالمسلسل أشعلت النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظل "بيت التنين" من أكثر الوسوم رواجا على تويتر لمدة 14 ساعة.

تدور أحداث "بيت التنين" قبل 200 عام من تلك التي يرويها (جيم أوف ثرونز) "صراع العروش"، الذي أنتجته (إتش.بي.أو) أيضا، وهو مسلسل خيالي من القرون الوسطى تحول إلى ظاهرة من خلال ثمانية أجزاء عرضت حتى نهاية عام 2019. تبدأ أحداث "بيت التنين" بمداولات يجريها الملك فيسريس تارجاريان الذي يلعب دوره بادي كونسيدين لاختيار وريثه بين شقيقه الأمير دايمون (مات سميث) أو ابنته الأميرة راينيرا (إيما دارسي).

ومع ذلك، يظهر منافس ثالث على العرش، حيث تلعب أوليفيا كوك دور أليسينت هايتاور، الصديقة المقربة للأميرة راينيرا والتي تزوجت الملك بعد وفاة زوجته أثناء الولادة.

و"بيت التنين" مأخوذ عن كتاب "النار والدم" لجورج مارتن.

المصدر: وكالات