دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب

كشفت دراسة أجراها باحثون يابانيون في جامعة أزابو أن الكلاب يمكن أن تذرف دموع الفرح عندما يجتمع شملها مع أصحابها من البشر، وذلك وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في مجلة «كارانت بايولوجي». وقام فريق بقيادة الباحث تاكيفومي كيكوسوي بالتحقيق فيما إذا كان هذا يحدث ليس مع البشر فقط، ولكن أيضا مع أصدقائها من ذوات الأرجل الأربع، فإنها تبكي أحيانا عندما تغمرها العاطفة. وأوضح كيكوسوي:«وجدنا أن الكلاب تذرف الدموع المرتبطة بالمشاعر الإيجابية... واكتشفنا أيضا أن الأوكسيتوسين بمثابة آلية محتملة تكمن وراء ذلك». وتوصل كيكوسوي وزملاؤه إلى هذا الاكتشاف بعد أن وضعت إحدى كلابه صغارا وعند إرضاعها، كانت التعابير على وجه الكلبة تتغير، وقال العالم: إن الدموع كانت تترقرق في مقلتيها. وأضاف كيكوسوي: «هذا أعطاني فكرة أن الأوكسيتوسين قد يزيد من الدموع».

المصدر: وكالات