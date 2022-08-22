الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب

دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
23 أغسطس 2022 00:35

كشفت دراسة أجراها باحثون يابانيون في جامعة أزابو أن الكلاب يمكن أن تذرف دموع الفرح عندما يجتمع شملها مع أصحابها من البشر، وذلك وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في مجلة «كارانت بايولوجي».

وقام فريق بقيادة الباحث تاكيفومي كيكوسوي بالتحقيق فيما إذا كان هذا يحدث ليس مع البشر فقط، ولكن أيضا مع أصدقائها من ذوات الأرجل الأربع، فإنها تبكي أحيانا عندما تغمرها العاطفة.

وأوضح كيكوسوي:«وجدنا أن الكلاب تذرف الدموع المرتبطة بالمشاعر الإيجابية... واكتشفنا أيضا أن الأوكسيتوسين بمثابة آلية محتملة تكمن وراء ذلك».

وتوصل كيكوسوي وزملاؤه إلى هذا الاكتشاف بعد أن وضعت إحدى كلابه صغارا وعند إرضاعها، كانت التعابير على وجه الكلبة تتغير، وقال العالم: إن الدموع كانت تترقرق في مقلتيها.

وأضاف كيكوسوي: «هذا أعطاني فكرة أن الأوكسيتوسين قد يزيد من الدموع».

المصدر: وكالات
الكلاب
الكلاب البوليسية
آخر الأخبار
مدافع متطورة
عربي ودولي
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا
اليوم 19:26
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©