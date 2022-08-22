10 أفلام جديدة تُنعش السينما

محمد قناوي (القاهرة)

يعود عدد من نجوم السينما المصرية لتقديم أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة، بعضهم بعد غياب استمر لسنوات، حيث اكتفى الكثير منهم بتقديم أعمال بعيداً عن الأفلام أو الظهور كضيوف شرف مع آخرين. ومن المتوقع أن تحدث تلك الأفلام انتعاشة في السينما بعد الظروف التي تعرضت لها في الفترة الماضية، وتكشف «الاتحاد» تفاصيل الأعمال ومواعيد التنفيذ.

فيلم عائلي

الممثل عادل إمام يعود للسينما بعد غياب 12عاماً منذ أن قدم فيلم «زهايمر» عام 2010، من خلال فيلم «الواد وأبوه» ويشاركه بطولته ابنه محمد إمام، وإخراج ابنه رامي إمام وإنتاج شقيقه عصام إمام.

وكشف المنتج أن العمل عائلي ويدور في إطار كوميدي حول العلاقة بين الأب والابن، وكيف أثرت التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي على هذه العلاقة، وفيه العديد من المعاني التي تمس الأسرة، ما شجعه لإنتاج العمل، وتم الاتفاق على بدء التحضير له.

الفخراني

أكد الممثل يحيى الفخراني أنه يعود للسينما بعد غياب 22 عاماً منذ أن قدم «مبروك وبلبل» إخراج ساندرا نشأت عام 1998، وقال إن الفيلم يحمل اسم «بنزو»، تأليف تغريد جمال وإخراج سارة وفيق، وهو جديد تماماً، ومختلف عن كل أعماله السابقة.

أحمد مكي

قرر أحمد مكي العودة للسينما بعد غياب 9 أعوام منذ آخر أعماله «سمير أبو الليل» عام 2013، حيث تعاقد مع إسعاد يونس لإنتاج فيلم لم يستقر على اسمه حتى الآن، وهي التي أنتجت له آخر فيلمين «سمير أبوالنيل» و«لا تراجع ولا استسلام»، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد الانتهاء من الاستعدادات النهائية تمهيداً لبدء التصوير.

ع الزيرو

كشف محمد رمضان عن تفاصيل فيلمه الجديد الذي يعود به للسينما بعد 3 أعوام منذ آخر أعماله «الديزل» عام 2018، وهو بعنوان «ع زيرو»، تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وقال رمضان: الفيلم دراما وأكشن ويناقش قضية اجتماعية مهمة، وإلى جانب قصة الحب هناك علاقة جميلة بين الأب وابنه، بالإضافة إلى وجود بعض الأغاني في العمل.

البنتاكور

ويعود محمد سعد للسينما بعد غياب 3 أعوام منذ أن قدم فيلمي «الكنز 2» و«محمد حسين» عام 2019، ويواصل تحضيراته لفيلم جديد بعنوان مبدئي «البنتاكور» إخراج محمد سامي. وفور الانتهاء من كتابته سيتم اختيار فريق العمل وينطلق التصوير، وقال المنتج أحمد السبكي إن الفيلم كوميدي ومفاجأة للجمهور، وتم رصد ميزانية كبيرة للخروج به بأفضل صورة.

ابن الحاج أحمد

بدأ شيكو جلسات عمل مكثفة مع المخرج معتز التوني للاتفاق على التفاصيل النهائية لفيلم «ابن الحاج أحمد»، والذي يعود من خلاله للبطولة السينمائية بعد غياب عامين منذ أن قدم فيلم «عفريت ترانزيت» عام 2020، وقال إن الأحداث تدور في إطار كوميدي تشويقي، ويتم حالياً التعاقد مع أبطال العمل ثم الإعلان عن بداية التصوير.

اللي سرق حاجة

أعلن مصطفى شعبان عن عودته للسينما بعد غياب 12 عاماً منذ أن قدم فيلم«الوتر» عام 2010، حيث تعاقد على بطولة فيلم بعنوان «اللي سرق حاجة يرجعها»، إخراج مجدي الهواري، ويدور في إطار أكشن كوميدي رومانسي.

وأكد شعبان أن التصوير سيتم في عدد من الدول العربية والأوروبية، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي 2023، وأن البطلة أمامه ستكون ممثلة أجنبية، حيث يجري اختيار المشاركين.

أكثر من عمل

غاب هاني سلامة عن السينما منذ 10 أعوام، حيث كان آخر أعماله «واحد صحيح» عام 2011، وأعلن تحضيره للعودة وتقديم فيلم جديد، وقال إن السينما بالنسبة له البريق الأهم والأجمل ويحضر حالياً لأكثر من عمل.

يعملوها الكبار

ويعود سامح حسين للسينما بعد غياب 4 أعوام منذ أن قدم فيلم «الرجل الأخطر» من خلال عمل بعنوان «يعملوها الكبار» ويقدم تجربة كوميدية عن الاختلاف بين الأجيال، ومناقشة كيفية وقوع الأبناء في مشكلات بسبب الآباء.

في الانتظار

أكد حمادة هلال عودته للسينما بعد غياب 5 أعوام منذ آخر أعماله «شنطة حمزة» عام 2017 حيث يحضر لفيلم جديد من تأليف كريم فهمى، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة وقال هلال إنه كان يبحث عن سيناريو جيد يعود من خلاله إلى السينما، بعد انتظار الجمهور له. وكان خلال الفترة الماضية يركز على الأعمال الدرامية.