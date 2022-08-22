روز بيرن: بيئة هوليوود قاسية

أبوظبي (الاتحاد)

اعترفت الممثلة الأسترالية روز بيرن بأن هوليوود بيئة قاسية على العاملين فيها، وليست كما يعتقد البعض ممن يريدون الشهرة، معربة عن امتنانها لقدرتها على تحقيق النجاح.

وأوضحت بيرن التي قامت ببطولة أفلام مثل Bad Neighbor وBridesmaids، أنها ليست من الشخصيات التي تحاول استعراض ما حققته، واستغرقت وقتاً طويلاً للشعور بالثقة في نفسها عندما كانت بعمر الـ 20.

وكانت روز (42 عاماً)، قد اعترفت في وقت سابق بأن موقفها تجاه التمثيل تغيَّر عبر السنين. ونقل موقع Female First البريطاني عن النجمة قولها إنها كانت جادة تجاه التمثيل ولم تكن الشهرة ما يعنيها، بل أن تكون ممثلة، ثم أدركت أنه من الأفضل أن تكون أكثر مرحاً.