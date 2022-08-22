الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

6 فواكه تضبط السكر

6 فواكه تضبط السكر
23 أغسطس 2022 02:37

ترجمة: عزة يوسف

يتخوَّف البعض من تأثير الفواكه السيئ على نسبة السكر في الدم، بالرغم من احتوائها على عناصر مثل الألياف والمعادن المهمة التي تساعد في دعم مستوياته الصحية. وقدم موقع Eat this الأميركي قائمة بأفضل الأنواع لمرضى السكري.

1 التفاح
 يغذي الجسم بالألياف، وقد أظهرت الدراسات أن تناوله قبل وجبة الكربوهيدرات يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم.

2 الكمثرى
تُعتبر إضافة رائعة للنظام الغذائي لمرضى السكري عند أكلها بقشرتها لأنها غنية بالألياف وتتحكم بنسبة السكر في الدم.

أخبار ذات صلة
طريقة غير متوقعة لإطالة مدة تخزين المواد الغذائية

3 التوت البري
تؤكد الأبحاث أن تناوله قد يساعد في زيادة حساسية الأنسولين، ويزيد من تحكم الجسم بنسبة الجلوكوز في الدم.

4 الطماطم
يعتقد الكثيرون بأنها من الخضروات إلا أنها فاكهة تحتوي بشكل طبيعي على نسبة قليلة من السكر، وتساعد أيضاً على ضبط السكر في الدم، بفضل قدرتها على إبطاء عملية الهضم.

5 جوز الهند
 يحتوي على الدهون والألياف، ما يجعله مفيداً لضبط نسبة السكر في الدم.

6 فاكهة لذيذة منخفضة السكر تحتوي على دهون وألياف صحية تدعم نسبة السكر في الدم، وهي مصدر طبيعي للمغنيسيوم الذي يعزز حساسية الأنسولين.

 

 

الفواكه
آخر الأخبار
مدافع متطورة
عربي ودولي
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا
اليوم 19:26
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©