6 فواكه تضبط السكر

ترجمة: عزة يوسف

يتخوَّف البعض من تأثير الفواكه السيئ على نسبة السكر في الدم، بالرغم من احتوائها على عناصر مثل الألياف والمعادن المهمة التي تساعد في دعم مستوياته الصحية. وقدم موقع Eat this الأميركي قائمة بأفضل الأنواع لمرضى السكري.

1 التفاح

يغذي الجسم بالألياف، وقد أظهرت الدراسات أن تناوله قبل وجبة الكربوهيدرات يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم.

2 الكمثرى

تُعتبر إضافة رائعة للنظام الغذائي لمرضى السكري عند أكلها بقشرتها لأنها غنية بالألياف وتتحكم بنسبة السكر في الدم.

3 التوت البري

تؤكد الأبحاث أن تناوله قد يساعد في زيادة حساسية الأنسولين، ويزيد من تحكم الجسم بنسبة الجلوكوز في الدم.

4 الطماطم

يعتقد الكثيرون بأنها من الخضروات إلا أنها فاكهة تحتوي بشكل طبيعي على نسبة قليلة من السكر، وتساعد أيضاً على ضبط السكر في الدم، بفضل قدرتها على إبطاء عملية الهضم.

5 جوز الهند

يحتوي على الدهون والألياف، ما يجعله مفيداً لضبط نسبة السكر في الدم.

6 فاكهة لذيذة منخفضة السكر تحتوي على دهون وألياف صحية تدعم نسبة السكر في الدم، وهي مصدر طبيعي للمغنيسيوم الذي يعزز حساسية الأنسولين.