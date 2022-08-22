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أحمد وفيق.. مع «روز وليلى»

أحمد وفيق
23 أغسطس 2022 02:37

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

يواصل الممثل أحمد وفيق تصوير شخصية رجل أعمال في مسلسل «روز وليلى»، وتجمعه قصة رومانسية مع «روز» التي تجسدها يسرا، وينتمي إلى الأعمال القصيرة من 12 حلقة متصلة في إطار التشويق. وتدور الأحداث حول محققتين تسعيان إلى كشف عملية احتيال مصرفية، وبسبب افتقارهما للكفاءة، تجدان نفسيهما في مواجهات مع شخصيات غامضة تعرض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة للتحقيق، قبل أن تعود الخيوط لتتشابك نحو حل اللغز وكشف ملابسات القضية. العمل تأليف كريس كول، إخراج أدريان شيرجولد، ويشارك في بطولته تيام قمر وعارفة عبد الرسول. 
وانضم وفيق إلى مسلسل «المدينة الجامعية»، ويجسد شخصية مشرف يواجه التحديات في مجال عمله، وتدور أحداثه حول العاملين بالمدن الجامعية، تأليف سيد شحاتة، فكرة وإخراج حسين السيد، ويشارك في بطولته ميدو عادل وحورية فرغلي. 
وينتظر وفيق طرح 3 أفلام، «2 طلعت حرب»، ويجسد شخصية طبيب نفسي يجمعه الحب بفتاة تقوم بدروها ياسمين الخطيب، في أول تجربة سينمائية لها، وتدور الأحداث في إطار الدراما الرومانسية بين عامي 1958 - 2011، وتتضمن 4 قصص تأليف هانزادة فكري، إخراج مجدي أحمد علي، ويشارك في بطولته سهر الصايغ والراحل سمير صبري. 
ويجسد في «حفلة 9» أيضاً شخصية طبيب، ويدور العمل حول جريمة قتل في حفل، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج عبد المنعم ربيع، ويشارك في بطولته طارق لطفي وغادة عبد الرزاق. 
ويجسد شخصية قائد روماني متطرف في «أهل الكهف»، وتدور أحداثه حول 3 من البشر يعودون إلى الحياة بعد نوم أكثر من 3 قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه، عن رواية لتوفيق الحكيم تحمل الاسم نفسه.

أحمد وفيق
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