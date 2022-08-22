علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى أبها

الاقتراب من السماء ومعانقة السحاب، أحلام طفولية رومانسية لطالما طرقت أبوابنا، نظنها أمراً مستحيلاً، لكنها أمر قريب التحقيق إن نحن قصدنا مدينة أبها في المملكة العربية السعودية. فأنت هنا على ارتفاع أكثر من 2.200 متر عن مستوى سطح البحر، وبكل أريحية بإمكانك أن تعانق السحاب، وأن تستمتع بمناظر طبيعية غاية في الجمال والإبهار، وسط أجواء مناخية معتدلة ومحببة.

نتحدث عن أبها عروس الجبل كما اعتاد الناس أن يطلقوا عليها، هنا تنفصل قليلاً عن مد الصحراء الجارف، وتطالع بناظريك طبيعة لا مثيل لها، كم وفير من الفرص والمزارات في انتظارك ما بين وجهات تاريخية تحكي عن تاريخ المكان وامتداداته شديدة القدم والعراقة، ووجهات أخرى تعانق بك الطبيعة البكر التي لم تلوثها بعد يد البشر.

لدى وصولك إلى أبها ستكون صور الجنان الوارفة ومدرجات الحقول الممتلئة بالثمار والنضارة أكثر ما يشغلك، لذلك أوصيك بأن تكون أولى وجهاتك في تلك المدينة العامرة متنزه السودة الذي يقع إلى الشمال الغربي من أبها، وهو من أجمل متنزهات السعودية، يكفي تلك الرائحة الزكية التي يشتمها الزائر، بفضل نباتات الغبيراء والبعيثران العطرية، كما تنتشر الأشجار البرية والنباتات التي تفرش المكان باللون الأخضر المحبب إلى النفس.

وهنا يمكنك أن تصعد أعلى جبل السودة، الذي يرتفع 3.000 متر عن سطح البحر، وستجد ذاتك بين يدي الغيوم الكثيفة التي يلتف بها الأفق من حولك، وإذا كنت في الصيف فربما تكون على موعد مع ممارسة نشاطات شتى مثل الطائرات الشراعية التي تعقد لها في المكان نفسه مسابقة سنوية.

إذا كنت مغرماً بمطالعة المزيد عن الطبيعة الخلابة، فلابد لك من العودة إلى أبها مجدداً، تحديداً إلى وسط المدينة، حيث متنزه الجبل الأخضر السياحي على قمة جبل ذرة، حيث سيبهرك انتظام الجبل في شكل مدرجات زراعية خضراء، وقد أضيفت إليه عوامل الجذب السياحي من المرافق والخدمات والمطاعم، ليس هذا فحسب، بل يوجد فنادق رائعة، تضعك بلطف وسط إطلالة وتجربة عيش رائعة ملؤها الهدوء والاسترخاء.

أما القرية المعلقة فهي واحدة من مواقع الجذب السياحي في أبها، ومن الأماكن التي يجب أن تمر عليها خلال زيارتك، حيث تقع على سلسلة من المنحدرات الجبلية الوعرة، ويمكن فيها ممارسة تسلق الجبال واستقلال التلفريك.

أما إذا كنت من محبي التاريخ والمواقع الأثرية، فأبها تمنحك فرصة لزيارة عدد من مواقعها المميزة، ولعل أشهرها قلعة شمسان، وهي بناء حجري عريق يعود تاريخ بنائه إلى العام الثالث قبل الميلاد، وتقع على حافة جبل، لذلك يمثل مكانها فرصة إضافية لمطالعة مركز المدينة.

لا تتردد وزر أبها البهية.