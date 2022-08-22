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«دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي

«دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
23 أغسطس 2022 02:37

لوس انجلوس (أ ف ب) 

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تصدر فيلم الرسوم المتحركة «دراغون بول سوبر: سوبر هيرو»، وهو الفيلم الحادي والعشرون في السلسلة اليابانية الشهيرة، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال نهاية الأسبوع مع إيرادات قاربت 20.1 مليون دولار، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز».
وتباينت هذه النتيجة القوية التي وُصفت بأنها أفضل انطلاقة عالمية لفيلم رسوم متحركة، مع النتائج الفاترة للأفلام في شهر أغسطس الحالي.
وقال المحلل ديفيد ا. غروس من شركة «فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش» إن هذه انطلاقة رائعة بالنسبة لفيلم (أنيمي) من إنتاج شركة «كرانشي رول».

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