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دنيا

أنهار تكشف عن «مفاجأة» عمرها 600 عام

الأنهار الجافة كشفت عن التماثيل القديمة
22 أغسطس 2022 20:10

كشف انخفاض منسوب المياه في نهر اليانغتسي في الصين عن جزيرة مغمورة بها 3 تماثيل بوذية يُعتقد أن عمرها 600 عام.

وتعرضت أجزاء من نهر اليانغتسي - ثالث أطول أنهار العالم - للجفاف وسط موجة حر شديدة أدت إلى إصدار تحذير من الجفاف على مستوى البلاد.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الظروف القاسية قد تستمر حتى سبتمبر وسط مخاوف من "وضع خطير" في مقاطعة سيتشوان بسبب فقدان المياه في نظام الطاقة الكهرومائية.

وتم العثور على التماثيل الثلاثة في أعلى جزء من الشعاب المرجانية للجزيرة في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.

وأحد التماثيل الموجودة على الجزيرة - يُدعى فويليانغ - يصور راهبًا جالسًا على قاعدة لوتس.

يذكر أن الموجة الحارة التي تجتاح الصين، هي الأشد تطرفاً منذ 6 عقود، حيث شهدت درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) بانتظام في عدد من المدن.

وتعمل السلطات على الحفاظ على الكهرباء وإيجاد المياه العذبة لري المحاصيل قبل موسم حصاد الخريف. ​

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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