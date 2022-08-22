«منشد الشارقة» في المغرب..27 أغسطس

الشارقة (الاتحاد)

تحظى مواهب الإنشاد في المغرب باهتمام برنامج «منشد الشارقة» الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

واستعداداً للدورة 14 من البرنامج، تبدأ اختبارات الأداء للمواهب الإنشادية في المملكة المغربية يوم 27 أغسطس الجاري في مدينة فاس.

ويمكن للموهوبين الراغبين في اختبار أصواتهم والترشح للمشاركة في الموسم الجديد من البرنامج التوجه في التاريخ المحدد إلى جماعة فاس في مجلس المدينة بين الساعة 8:00 صباحاً والساعة 8:00 مساءً، حيث تجرى اختبارات الأداء على يد لجنة تحكيم مكونة من المنشدَين مراد ستيتو، ومحمد خلفاوي.

يشار إلى أن الدورة الماضية من «منشد الشارقة» منحت لقب البرنامج للمنشد المغربي النجم زكريا زيرك الذي يضاف اسمه إلى منشدين آخرين من المغرب فازوا بلقب «منشد الشارقة» في دورات سابقة، ما يجعل من اختبارات الأداء في المغرب تشهد كثافة المتقدمين وحماسهم للمشاركة على أمل التأهل للإنشاد على منصة البرنامج في الشارقة.

ويتيح «منشد الشارقة» فرصة التقدم لاختبارات الأداء عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، حتى 3 سبتمبر المقبل، بإرسال فيديو مصور عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج: www.munshidsharjah.ae .