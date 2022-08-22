«القافلة الوردية» تواصل مسيرتها في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة للقافلة الوردية، مسيرتها الإنسانية في تقديم فحوصاتها المجانية للكشف عن سرطان الثدي لأهالي بلدات ومدن الشارقة، والتي بدأتها منذ بداية العام الجاري، سعياً منها إلى نشر الوعي بقيمة وأهمية الكشف المبكر عن السرطان، حيث تثبت الدراسات والوقائع أن نسبة الحالات التي يتم الكشف عنها مبكراً تحظى بنسب مرتفعة جداً من الشفاء تصل لنحو 98%.

وتستمر العيادة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بتغطية مختلف مناطق الإمارة بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، حيث شجعت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، المؤسسة الخيرية ذات النفع العام المعنية بمكافحة السرطان ومقرها دولة الإمارات، النساء للاستفادة من هذه الفرصة وإجراء الفحص الطبي في العيادة التي تزور مدنهن وبلداتهن.

وتستخدم العيادة الطبية المتنقلة التابعة للقافلة الوردية نظام Tomosynthesis، أحد تقنيات التصوير الثلاثي الأبعاد بالأشعة السينية، للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان الثدي لدى النساء اللاتي لا تظهر عليهن أعراض، وستقدم فحص الماموغرام للنساء التي تتجاوز أعمارهن 40 عاماً.

قدمت العيادة الطبية المتنقلة خدماتها للسيدات القاطنات في ضاحية سهيلة من خلال مجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء يومي 17 و18 أغسطس الجاري.

وستنتقل العيادة إلى محطتها التالية، في مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد، يومي 24 و25 أغسطس، حيث تقدم الفحوص والاستشارات المجانية من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراً، ثم تحط رحالها في نادي سيدات الشارقة في كلباء يوم 15 سبتمبر المقبل من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراً.

وأطلقت «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» المعنية بنشر الوعي حول سرطان الثدي، العيادة الطبية المتنقلة المتطورة عام 2018، لتعزيز جهود المبادرة في رفع وعي المجتمعات، وتقديم الفحوصات الطبية المجانية لأفرادها من مختلف الجنسيات والثقافات ومستويات الدخل طوال العام، بالإضافة إلى تقديم الفحوص خلال مبادرة «مسيرة فرسان القافلة الوردية» السنوية.

وتم بناء العيادة المتنقلة لتصبح الوحيدة من نوعها في المنطقة، وتحظى برعاية «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، كما تبلغ القدرة الاستيعابية للعيادة الطبية المستقلة الحاصلة على ترخيص «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» 40 فرداً في اليوم الواحد.

وقال الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى: تواصل الدائرة جهودها من خلال شراكاتها الفاعلة مع المؤسسات المعنية بالمجتمع، لاسيما مع القافلة الوردية التي تُعتبر إحدى المبادرات الخيرية الإنسانية الكبيرة التي تنطلق من الشارقة حاملة معها المساعي الإيجابية لتعزيز صحة المجتمع.

وأضاف: نسعد بتواجد القافلة الوردية في عدد من ضواحي الشارقة، سواء في المنطقة الوسطى أو المنطقة الشرقية، لنتشارك معها في المساهمة بترسيخ رسالتها الإيجابية الرامية إلى نشر الوعي بضرورة إجراء الفحوصات المبكرة للكشف عن السرطان وتعزيز فرص علاجه والشفاء منه، في ظل استخدامها لأحدث التقنيات الجديدة في التصوير والمتمثلة في تقديم خدمات تصوير الماموغرام المتطورة عن طريق العيادة الطبية المتنقلة في مجالس الضواحي.

داعياً الأهالي إلى التردد على العيادات المتنقلة للقافلة الوردية في مجالس الضواحي والاستفادة من خدماتها وما تسعى إليه من ثقافة في تضافر الجهود من الوقاية والاكتشاف المبكر لهذا المرض والعمل على علاجه.

وقالت سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: تتجلى القيم الخيرية والإنسانية النبيلة والراسخة في دولة الإمارات بالدعم الكبير الذي نتلقاه من الرعاة والشركاء، حيث استطعنا الاستمرار بتقديم خدمات تصوير الماموغرام المتطورة عن طريق العيادة الطبية المتنقلة بفضل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لرعاتنا وشركائنا الذين يتحملون مسؤوليتهم تجاه المجتمع، ويلعبون دورهم في المساهمة في مسيرة تمكين دولة الإمارات والارتقاء بمكانتها من خلال استثمار المعرفة وخدمات الرعاية الصحية في بناء مجتمع قادر على الوقاية من السرطان.

وأضافت: منذ بداية العام، نجحت العيادة المتنقلة التابعة للقافلة الوردية بتغطية عدة مناطق وتوقفت في عدة محطات هي الرحمانية، السيوح، واسط، مويلح، الخالدية، خورفكان، دبا الحصن، مطار الشارقة الدولي، وواجهة المجاز المائية.

وقالت: أدعو النساء في دولة الإمارات لاتخاذ الخطوة المهمة نحو التأكد من صحتهن وضمان مستقبلهن، من خلال إجراء فحص الماموغرام في عيادتنا المتنقلة، وعلى الرغم من أن سرطان الثدي وعنق الرحم هما من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً وأعلاها معدلاً بين النساء، إلا أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يرفع نسبة نجاح العلاج والشفاء والتعافي التام إلى 98%، في حين يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم بشكل كامل.