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فحص دم جديد يكشف 50 نوعاً من السرطان قبل ظهور أي أعراض

فحص دم جديد يكشف 50 نوعاً من السرطان قبل ظهور أي أعراض
22 أغسطس 2022 10:07

توصل العلماء إلى فحص دم جديد للذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، قادر على اكتشاف 50 نوعا من أمراض السرطان حتى قبل ظهور أعراضها.
 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، أن خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أجرت أول تجربة على هذا الفحص في العالم.

وقالت إن الهدف من وراء الفحص هو اكتشاف 50 نوعا من أمراض السرطان قبل ظهور أعراضها على أجساد البشر.

ورغم عدم وجود نتائج حتى الآن، إلا أن الباحثين متفائلين بأن لدى الفحص "إمكانات هائلة"، ويعتقدون أنه قادر على منع 10 في المئة من إجمالي الوفيات التي يتسبب بها السرطان.

وتودي أمراض السرطان في بريطانيا وحدها بنحو 167 ألف شخص، بمعدل يبلغ 467 شخصا يوميا.

ويمكن لهذا الاختراق العملي أن ينقذ حياة 16 ألف شخص سنويا.

وشارك أكثر من 140 ألف متطوع في التجاربة الأولى للفحص، وجرى تحويل المئات منهم إلى فحوص أخرى مثل تنظير القولون، كنتيجة للفحص الجديد.

ومن المتوقع أن تكون هناك نسبة كبيرة من هؤلاء مصابة بالسرطان.

وفي حالة نجاح الفحص، فسيتم توسيع نطاق استخدامه ليصل إلى مليون شخص في بريطانيا بحلول مطلع عام 2024.

وفي حال أصبح الفحص لاحقا متاحا للبالغين من الفئة العمرية (50-79 عاما) في بريطانيا ويبلغ عددهم 18 مليونا، فإن نحو 130 ألف شخص لا يعانون من أعراض سيتلقون إحالات لفحوص أخرى كل عام، مع افتراض أن نسبة واحد بالمئة من هذا الفحص ستكون إيجابية.

ويقول البروفيسور بيتر ساسيني، وهو واحد من 3 محققين أشرفوا على التجربة في كلية كينغز لندن:" إن إمكانات هذا الفحص على خفض عدد الأشخاص الذين يموتون سنويا بسبب السرطان هائلة".

وتقوم آلية عمل الفحص الذي يطلق عليه "غاليري"، على التقاط شظايا الحمض النووي المرتبطة بالسرطان التي تسكب بالدم.

ويمكنه أن يرشد إلى المكان الذي جاءت منه هذه الشظايا، مما يساعد في الوقاية من المرض خاصة في المرحلة المبكرة.

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المصدر: وكالات
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