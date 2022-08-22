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ما مدة بقاء مصاب كورونا مصدراً للعدوى؟ دراسة جديدة تجيب

ما مدة بقاء مصاب كورونا مصدراً للعدوى؟ دراسة جديدة تجيب
22 أغسطس 2022 09:58

كشفت دراسة حديثة عن الفترة التي يستمر فيها مريض فيروس كورونا معديا للآخرين، وذلك في حالات الإصابة المتوسطة.
 
وحسب نتائج الدراسة التي أجرتها "إمبريال كوليدج" في لندن، فإن معظم المصابين بـ"كوفيد 19" يمكنهم نقل العدوى لغيرهم لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام منذ بدء ظهور الأعراض عليهم، وفقاً لسكاي نيوز.

ووجدت الأبحاث أن ثلثي المشاركين يظلون معديين بعد 5 أيام من ظهور الأعراض، وربعهم بعد 7 أيام، وفقا للنتائج التي سلطت عليها الضوء شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتأتي الدراسة الجديدة بعد أن خلص بحث آخر إلى أن معظم المصابين بالمتحور "أوميكرون" لم يدركوا حتى أنهم مرضى كورونا.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة سيران هاكي، وهي من المعهد الوطني للقلب والرئة التابع لـ"إمبريال كوليدج": "لم يعد هناك شرط قانوني للعزل الذاتي إذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية في بريطانيا، لكن معظم المرضى يجب عزلهم إلى أن يصبحوا غير معديين".

وتنصح السلطات البريطانية مرضى كورونا بـ"محاولة البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالآخرين لمدة 5 أيام"، إلا أن العزل الذاتي لم يعد ملزما.

وأضافت هاكي: "رغم ذلك، من غير الواضح كيف يمكن الخروج من العزل الذاتي بأمان". 

وتابعت: "دراستنا هي الأولى لتقييم المدة التي تستمر فيها إمكانية نقل العدوى باستخدام أدلة واقعية. بالتالي يمكن لنتائجنا أن تقدم إرشادات حول كيفية إنهاء العزل الذاتي بأمان".

وأوضحت الباحثة: "إذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية أو ظهرت عليك أعراض بعد الاتصال بشخص مصاب، يجب أن تحاول البقاء في المنزل وتقلل الاتصال بالآخرين".

 

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