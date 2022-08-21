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نيللي كريم «ع الزيرو»

نيللي كريم «ع الزيرو»
22 أغسطس 2022 00:54

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تشارك الفنانة نيللي كريم في فيلم «ع الزيرو»، وتجسد شخصية الزوجة الصبورة التي تقف بجوار زوجها وابنها بسبب ظروف حياتهم الصعبة، وتدور الأحداث في إطار تشويقي حول شاب يعمل في شركة خاصة.
 ويستعرض العمل حياتهم اليومية والظروف التي تواجههم وكيفية التغلب عليها وإيصال رسالة مجتمعية مهمة إلى الآباء، بأنهم أبطال فى عيون أبنائهم مهما كانت طبيعة عملهم والظروف المحيطة بهم، ويشارك في بطولته شريف دسوقي، إخراج ماندو العدل، وتأليف مدحت العدل.
وتنتظر نيللي عرض فيلمها «العميل صفر»، وتدور حوله الأحداث فى إطار الفاتنازيا، تأليف وائل عبدلله، إخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته أكرم حسني ولبلبة.
وعلى الصعيد الدرامي انتهت نيللي من تصوير دورها الذي يجمعها للمرة الأولى مع يسرا، في مسلسل «روز وليلى»، حول محققتين مستقلتين تكشفان عملية احتيال مصرفي تعرَّض لها أحد البنوك الكبرى، تأليف كريس كول، إخراج أدريان شيرجولد، ويشارك في بطولته أحمد وفيق وعارفة عبد الرسول.

نيللي كريم
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