3 طرق لطفولة سعيدة

ترجمة: عزة يوسف

تختلف تجاربنا في مراحل الطفولة عن آبائنا وأمهاتنا، لذلك قدم موقع All Proud Dad الأميركي المتخصص بشؤون الأسرة أبسط الطرق لتحسين فترة الطفولة لدى الأبناء.

1 - المشاركة:

دائماً ما نتذكر بحزن عدم مشاركة آبائنا في تفاصيل حياتنا البريئة عندما كنا أطفالاً، لذا عليك مشاركة أطفالك في أمور حياتهم حتى تلك التي قد تظنها صغيرة وتافهة، حيث إنك تمثل قدوة لهم، وبهذه الطريقة تستطيع بناء قدرتهم على الالتزام.

2 - الدعم:

ربما كان والدك متواجداً ولكنه لم يساندك من الناحية العاطفية لأنه لربما كان مشغولاً بسعيه لتأمين لقمة العيش لأسرته، لذلك تتملكك الرغبة بمنح أطفالك الأشياء التي لم تحصل عليها. لكن غالباً ما يركز الآباء على منح الأشياء المادية، لذا عليك الانتباه وتقديم الدعم بطرق أخرى من خلال أشياء لا يمكنهم شراؤها وقضاء وقت ممتع معهم والاهتمام بهم.

3 - القدوة:

حاول جهدك لتصبح نسخة أفضل من نفسك، بتبني الآراء الصحيحة، وكن قدوة جيدة لأطفالك، فأنت لا تقوم بذلك فقط لتحسين صورتك أمامهم، بل لتُظهر لهم قيمة إنشاء المعايير ومحاولة الالتزام بها.