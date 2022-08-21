500 روبوت في مؤتمر بالصين

(وكالات)

انطلقت في العاصمة بكين فعاليات المؤتمر العالمي للروبوت، الذي شارك فيه أكثر من 500 روبوت منها 30 روبوتاً يظهر لأول مرة، وشهدت أرجاء المؤتمر تفاعلاً كبيراً بين الجمهور والآلات الذكية، فدخل العديد من محترفي لعبة الشطرنج في معركة تفكير مع روبوت الشطرنج، وحرص العديد على متابعة السمكة الآلية التي كانت تسبح في الماء، والتقطوا صوراً مع كلاب الحراسة الذكية المنتشرة في المعرض، وكان هناك اهتمام بالجانب الطبي وجراحات الروبوت، حيث راقب الحضور الروبوت الجراح الذي أجرى عمليات معقدة على «ماكيت»، كما عرضت روبوتات بشرية يمكنها التفاعل مع الانفعالات البشرية وتحليل العواطف من خلال قاعدة بيانات لإعطاء رد الفعل العاطفي المناسب.