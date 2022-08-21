50 عاماً من «الباليه» في بنما

(وكالات)

احتفلت فرقة الباليه الوطنية في بنما بالذكرى الخمسين لتأسيسها في المسرح الوطني بمدينة بنما، وقدمت عرض «جيزيل» الكلاسيكي، وقالت جلوريا باريوس، المدير التنفيذي للفرقة، وإحدى مؤسسيها عام 1972: «لقد نشرنا فن الباليه في المجتمع، وشاركنا في مسابقات دولية، وفزنا بجوائز مهمة، واليوم أساتذة ومديرو الأكاديميات الفنية من خريجي فرقتنا، وكان ذلك في صالحنا عند تقديم عرض «جيزيل» الذي يتطلب 20 فناناً وفنانة محترفين، لذلك قمنا بالاستعانة بأعضاء الأكاديميات الفنية البنمية لمشاركتنا في هذا الاحتفال المميز».