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بالصور.. ديانا كرزون تختتم "صيف عمّان".. وتبارك

بالصور.. ديانا كرزون تختتم "صيف عمّان".. وتبارك
21 أغسطس 2022 20:01

أطلت النجمة ديانا كرزون على جمهورها الذي احتشد بالآلاف لمشاهدة حفلها باختتام مهرجان "صيف عمّان" بأغنية "حيا الله بليالي الصيف"، مرسلةً مباركتها لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بمناسبة خطوبته على الآنسة رجوة آل سيف، وتهديهم أغنية "عروستنا" مباركة ومتمنية لهما الحياة السعيدة.

ولم يفت ديانا تقديم المباركة للطلبة الناجحين بامتحانات الثانوية العامة.وشهد الحفل تفاعلاً هائلاً، ولا سيما مع أغنية "راسك بالعالي"، قبل أن تقدم أغنية "أردنية هالليلة" التي شاركت فيها فرقة أوسكار عبر تقديم لوحة فلكلورية راقصة، ثم بـ"حنا كبار البلد" و"هلا وسهلا بك يا هلا" و"أسمر يا الشاب المهيوب" وسواها.

وتضع ديانا اللمسات الأخيرة على أغنيتين جديدتين ستطلقهما تباعاً، الأولى باللهجة الأردنية بعنوان "تفاحة"، كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى، والثانية باللهجة المصرية بعنوان "نجم مصر"، كلمات وألحان محمد مصطفى وتوزيع موسيقي توما.

 

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