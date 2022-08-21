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عمر العبداللات يُشعل حفل العقبة

عمر العبداللات يُشعل حفل العقبة
21 أغسطس 2022 15:13

أبوظبي (الاتحاد)
يؤكد الفنان عمر العبداللات نجاحه مرة أخرى، وهذه المرة من مدينة العقبة، في حفل كبير حضره الآلاف.
وجاء الحفل في ساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة والتي تتسع لأكثر من 7000 شخص، امتلأت بالجمهور الذي حضر مبكراً، وعند صعود "العبداللات" المسرح، استقبلوه بالهتاف والترحيب والتصفيق ورد عليهم بالقول: "يا أهلا بجميع اللي شرفونا بالحفل من أهالي العقبة وزوارها من الدول العربية.
الحفل الذي نظمه مكتب عمر العبداللات بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية يعكس النجومية التي يتمتع بها في العالم العربي مسجلاً محطة نجاح جديدة في مسيرته الفنية.
وقد شاركت فرقة العقبة للفنون الشعبية، بفقرة فنيه خلال الحفل الكبير فيما قدم الحفل الإعلامي بلال العجارمة.

 

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