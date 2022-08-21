نور عرقسوسي في «تريو» غنائي

مراد اليوسف (دبي)

أكدت الفنانة نور عرقسوسي أنها سعيدة بمشاركة الفنان «الرابر» سعيد جي والفنان لابيلاردو دليمار في «تريو» غنائي يحمل الروح الشبابية بعنوان Que linda en AUE.

وقالت لـ «الاتحاد»: أحببت هذا العمل كثيراً، وأحببت أسلوب الإنتاج من الجامعة الأميركية في الإمارات، وفريق عمل تصويرها بطريقة «الفيديو كليب»، في زوايا متعددة من مبنى الجامعة بمدينة دبي الأكاديمية. وأكثر ما عجبني العيش وسط كواليس طلاب الجامعة حيث تستمر علاقتهم لما بعد التخرج أيضاً، لافتة إلى أنها قدمت العمل من كيانها ووجدانها وساهمت في كتابة الكلمات التي تغنت بها باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت نور: جاءت الكلمات التي كتبتها باللغة العربية مكملة للكلمات التي تغنى بها المغنيان سعود جي ولابيلاردو دليمار، وتعني أنني أريد أن أتطلع إلى المستقبل ودراستي ولا أفكر بالحب حالياً، لهذا اخترت أن أكتب «سبني أنا عيش أحلامي.. مش عايزة تضيع أيامي.. أهرب لباريس وميامي.. حياتي كلها قدامي».

وأبدت عرقسوسي التي بدأت شهرتها بعدما ظهرت وحققت نتائج متقدمة في برنامج «ذا فويس»، أنها سعيدة بما تحقق أغنية Que linda en AUE من مشاهدات على قناة الجامعة الأميركية على موقع «اليوتيوب»، والتي تخطت الـ 3 ملايين مشاهدة خلال أيام قليلة.

وقالت: لدي فطرة الكتابة بالإنجليزية، وقد استخدمتها بأغنيتي الخليجية «وش حيلتي» التي قدمتها من ألحان الفنان فايز السعيد وكلمات الشاعر عبدالله الملحم، حيث أضفت في المقدمة جملة بالإنجليزية.

وذكرت أنها تهوى الغناء بعدة لغات، وتسعى دائماً لاختيار أعمال متميزة تعيش مع الجمهور لفترات طويلة.