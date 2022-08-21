كيف تأثَّر جوني ديب ب براد بيت؟

ترجمة: عزة يوسف

تغيَّب النجم الأميركي جوني ديب، حينما كان نجماً تلفزيونياً في الثمانينيات عن المشاركة في فيلم «إجازة فيريس بيولر» والذي أصبح واحداً من أكثر الأفلام شهرة في العقد بأكمله، كما فقد المشاركة في عدد من الأفلام البارزة منها فيلما «ماتريكس» و«العملاق الأخضر».

وفقد جوني ديب مشروع فيلم مأخوذاً من رواية «شانتارام» الذي ظل قيد التطوير لأكثر من عقد من الزمن، وكان من المقرر أن يشارك فيه، لكن بعد العديد من النكسات غادر المشروع لانشغاله بأعمال أخرى من جانب وتأثره بواقعة حدثت لصديقه براد بيت أيضاً.

ووفقاً لموقع The Things الكندي المتخصص بالأخبار الفنية والمشاهير، فإنه خلال تصوير فيلم «القلب الكبير» في مومباي بالهند، حيث إن شوارعها شديدة الحرارة وكثيرة الغبار، أثرت على أنجيلينا جولي وبراد بيت، ما جعل جوني ديب يطلب تغيير المواقع إلى المكسيك بدلاً من الهند. وقد رُفض طلبه، ما أعاق بالتأكيد تصوير الفيلم، فلم يكن ديب مستعداً للذهاب إلى الهند للقيام بتلك المهمة متأثراً لما حدث لصديقه براد بيت.