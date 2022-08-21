26 فعالية تعزز مهارات «ناشئة خورفكان»

الشارقة (الاتحاد)

نظم مركز ناشئة خورفكان التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة والمبتكرين، مجموعة متنوعة من فعالياته ضمن برنامج «صيفك ويانا» وعددها 26 فعالية حققت إفادة كبيرة للناشئة في ظل تنوعها وشموليتها للعديد من الأهداف.

وعلى امتداد شهر توزع «ناشئة خورفكان» على البرامج التي نُظمت لإكسابهم العديد من المهارات العلمية والعملية، بجانب تنمية المواهب خلال عطلتهم الصيفية والتي تلاقت مع أهداف المؤسسة في تنشئة الأجيال على مختلف المهارات الحياتية، علاوة على احتياجات المستقبل من ورش وبرامج أسعدت الناشئة بمحاورها التي لاقت شغفهم وتماهت مع أحلامهم وإبداعاتهم.

ومن بين تلك البرنامج تلقى «ناشئة خورفكان» ورشة في أساسيات التصوير الفوتوغرافي وورشة في البيئة البحرية وورشة في مجال السينما وصناعة المحتوى، وأخرى في صناعة القوارب البلاستيكية، وورشة في الفن التشكيلي وورشة البورتريه وفن الكونكريت.

ومن الورش اللافتة التي حظيت بإقبال الناشئة، ورشة في برمجة الروبوت وجرى تدريب الناشئة على كيفيه تنزيل البرنامج المستخدم في برمجة روبوت Ev3 واستخدام الأدوات المستخدمة في عملية برمجة المحركات والحساسات.

وأفرد مركز ناشئة خورفكان مساحة خاصة لمحاضرات شملت جوانب في الوطنية، كمحاضرة السنع ومحاضرة الهوية الوطنية ومحاضرة عن التنمر نظمتها إدارة إدارة شرطة المنطقة الشرقية.

وشملت برامج ناشئة خورفكان جوانب رياضية وأخرى ترفيهية وزيارات عدة تمثلت في تحدي الماء ورحلة حديقة المتنزه بالشارقة وألعاب الدفاع عن النفس، الكاراتيه والجودو وتحدي الملعب الصابوني وبينت بول وجزيرة القرش ورحلة آي إم جي، وبطولة في كرة الماء وبطولة كرة الطائرة وبطولة السباحة.

ومن البرامج المميزة ورشة الإسعافات الأولية التي نفذت بالتعاون مع مستشفى خورفكان، واكتسب الناشئة مهارة التدخل السريع في حالة حدوث حالة طارئة مثل النزيف والحروق والكسور وإصابات الملاعب، وورشة أساسيات إطفاء الحرائق التي نظمتها إدارة الدفاع المدني وهدفت في مجملها إلى توعية المنتسبين لحسن التصرف في حالة حدوث حرائق.

كما نظمت فعاليات ذاكرة خورفكان والتي تمثلت في جولة معرفية في أرجاء مدينة خورفكان مع الباحث التراثي محمد خميس بن عبود، وهدفت إلى معرفة الأماكن التراثية وتاريخ نشأتها وأبرز الأحداث التاريخية التي مرت بها مدينة خورفكان.

وأكد أحمد شاهين، مدير مركز ناشئة خورفكان، على زخم الفعاليات المنظمة والتي نمت بشكل واسع معارف المشاركين من الناشئة، علاوة على مهاراتهم في التعامل مع الأحداث المختلفة، كون المركز بيئة متكاملة من الخبرات التي تمنح للناشئة خلال فترة انتسابهم في الأنشطة طوال عطلتهم الصيفية.

وأشار إلى أن 26 فعالية تم تحديدها في إطار الأهداف النوعية ومدى إفادة الناشئة من أفكارها وما تهدف إليه من إيجابيات في حياتهم.