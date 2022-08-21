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أبل تطلق تحديثات لعلاج ثغرات أمنية

أبل تطلق تحديثات لعلاج ثغرات أمنية
21 أغسطس 2022 12:44

أطلقت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة أبل تحديثات لنظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس ومتصفح الإنترنت سفاري برقم 1.6.15 لسد ثغرات أمنية تم اكتشافها في كل من نظام التشغيل وتطبيق تصفح الإنترنت.

وقالت أبل المنتجة لهواتف أيفون وأجهزة الكمبيوتر ماك إنها رصدت ثغرات أمنية تعرض بيانات المستخدمين للخطر ولذلك على مستخدمي نظام التشغيل آي.أو.إس والمتصفح سفاري تحديثهما في أقرب وقت ممكن.
ويعالج تحديث نظام التشغيل آي.أو.إس  ثغرتين تهددان مستخدمي هواتف أيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد. ويمكن أن تسمح الثغرة الأمنية الأولى لأحد التطبيقات بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بدون معرفة المستخدم، في حين أن الثغرة الثانية موجود في المحرك ويب كيت الذي يقوم بتشغيل المتصفح سفاري وغيره من برامج التصفح الأخرى على نظام التشغيل آي.أو.إس.  ويمكن أن تسمح هذه الثغرة بوصول محتوى خبيث إلى الأجهزة.

ويعالج تحديث سفاري ثغرة في محرك ويب كيت، في بعض أنظمة التشغيل الأقدم.

 

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المصدر: وكالات
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